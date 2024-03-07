Как принимать уверенные решения: психология дает подсказки

Принимать уверенные решения нелегко, ведь никогда наверняка не знаешь, является ли твой выбор действительно лучшим. Никогда не знаешь, что произойдет, если выбрать противоположное. И что другие подумают об этом выборе или какими будут его последствия в далеком будущем.

Если ты принимаешь решения естественно и просто, тебе повезло. Для многих людей это действие, которое может вызвать усталость, страх сделать ошибку, страх перед неопределенностью, снижение уровня уверенности в себе и другие трудности, которые потом приходится преодолевать.

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Однако есть способы сделать процесс принятия решений менее обременительным. У психологии есть несколько подсказок, ведь часто именно психологические факторы мешают человеку быть уверенным.

Подсказки психологии для принятия уверенных решений

Во-первых, знай свои приоритеты. Чем лучше ты знаешь себя, тем легче будет принимать решения. Например, если ты знаешь, что чувствуешь дискомфорт среди большого количества людей, тебе легче будет отказаться от приглашения на концерт, чем если ты не уверен, как относишься к толпе. Также знание своих приоритетов поможет принимать лучшие решения. Например, если ты знаешь, что твой приоритет сейчас – хорошо питаться, то не будешь неуверенно решать, что купить на рынке. А не знаешь, какие у тебя приоритеты – составь список.

Чем лучше ты знаешь себя, тем легче будет принимать решения. Например, если ты знаешь, что чувствуешь дискомфорт среди большого количества людей, тебе легче будет отказаться от приглашения на концерт, чем если ты не уверен, как относишься к толпе. Также знание своих приоритетов поможет принимать лучшие решения. Например, если ты знаешь, что твой приоритет сейчас – хорошо питаться, то не будешь неуверенно решать, что купить на рынке. А не знаешь, какие у тебя приоритеты – составь список. Итак, во-вторых, составь список – начни с дел на день. Ты просыпаешься рано и знаешь, что хочешь использовать этот день эффективно, но не знаешь, с чего начать – помыть посуду, пойти на рынок, ответить на электронные письма? Если чувствуешь, что тебя переполняют решения, как только встаешь с кровати, начни с составления списка дел на день. А потом подумай, в какой последовательности его выполнять, и обозначь примерно, сколько времени потратишь на каждый пункт. После выполнения каждой задачи вычеркивай ее из списка и двигайся дальше без колебаний – просто придерживайся написанного.

Ты просыпаешься рано и знаешь, что хочешь использовать этот день эффективно, но не знаешь, с чего начать – помыть посуду, пойти на рынок, ответить на электронные письма? Если чувствуешь, что тебя переполняют решения, как только встаешь с кровати, начни с составления списка дел на день. А потом подумай, в какой последовательности его выполнять, и обозначь примерно, сколько времени потратишь на каждый пункт. После выполнения каждой задачи вычеркивай ее из списка и двигайся дальше без колебаний – просто придерживайся написанного. В-третьих, сократи количество решений за день. Когда ты принимаешь слишком много решений за день, то истощаешься. Это затрудняет принятие других решений позже. Если ты уже составил список дел, составь еще один список – решений, которые ты должен принять за день. Посмотри, какие из них можно принять заранее, например, спланировав завтраки на неделю (чтобы ежедневно иметь меньшее количество сомнений и реже уставать).

Психология дает подсказки, что могут помочь тебе принимать решения увереннее / Фото freepik

В-четвертых, представь, что это не твои решения. Один из психологических лайфхаков, который ты можешь попробовать – это сказать своему разуму, что решение, которое тебя переполняет, не твое, а, скажем, твоего друга. Какой совет ты бы дал ему в его ситуации? Это, вероятно, даст тебе информацию о том, что ты можешь сделать легче, чем если будешь думать о себе и о возможных отголосках этого решения в твоей жизни.

Один из психологических лайфхаков, который ты можешь попробовать – это сказать своему разуму, что решение, которое тебя переполняет, не твое, а, скажем, твоего друга. Какой совет ты бы дал ему в его ситуации? Это, вероятно, даст тебе информацию о том, что ты можешь сделать легче, чем если будешь думать о себе и о возможных отголосках этого решения в твоей жизни. Итак, в-пятых, сосредоточься на настоящем. Важной причиной, почему людям трудно принимать решения, является страх перед будущим. Но если ты скажешь своему разуму, что решение, которое ты принимаешь, влияет только на настоящее, тревога уменьшится. В конце концов, будущее не все в твоих руках, потому что может произойти много всего, чего ты сейчас даже не можешь себе представить. Кроме того, при необходимости ты всегда можешь изменить курс, если не понравится тот, который выбрал сегодня.

Важной причиной, почему людям трудно принимать решения, является страх перед будущим. Но если ты скажешь своему разуму, что решение, которое ты принимаешь, влияет только на настоящее, тревога уменьшится. В конце концов, будущее не все в твоих руках, потому что может произойти много всего, чего ты сейчас даже не можешь себе представить. Кроме того, при необходимости ты всегда можешь изменить курс, если не понравится тот, который выбрал сегодня. И в-шестых, общайся со своими эмоциями. Тревога несколько затрудняет распознавание эмоций, которые ты испытываешь, поскольку они, как правило, больше похожи на страхи либо опасения. Но если ты сосредоточишься на определении, как относишься к тому или иному решению, то можешь начать чувствовать, какое из них является лучшим для твоего благополучия.

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