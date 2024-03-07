Як приймати впевнені рішення: психологія дає підказки

Приймати впевнені рішення нелегко, адже ніколи напевне не знаєш, чи є твій вибір справді найкращим. Ніколи не знаєш, що станеться, якщо обрати протилежне. Та що інші подумають про цей вибір чи якими будуть його наслідки у далекому майбутньому.

Якщо ти приймаєш рішення природно і просто, тобі пощастило. Для багатьох людей це дія, яка може викликати втому, страх зробити помилку, страх перед невизначеністю, зниження рівня впевненості у собі та інші труднощі, які потім доводиться долати.

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Однак є способи зробити процес прийняття рішень менш обтяжливим. Психологія має кілька підказок, адже часто саме психологічні чинники заважають людині бути впевненою.

Підказки психології для прийняття впевнених рішень

По-перше, знай свої пріоритети. Чим краще ти знаєш себе, тим легше буде приймати рішення. Наприклад, якщо ти знаєш, що відчуваєш дискомфорт серед великої кількості людей, тобі легше буде відмовитися від запрошення на концерт, ніж якщо ти не впевнений, як ставишся до натовпу. Також знання своїх пріоритетів допоможе приймати кращі рішення. Наприклад, якщо ти знаєш, що твій пріоритет зараз – добре харчуватися, то не будеш невпевнено вирішувати, що купити на ринку. А не знаєш, які в тебе пріоритети – склади список.

Чим краще ти знаєш себе, тим легше буде приймати рішення. Наприклад, якщо ти знаєш, що відчуваєш дискомфорт серед великої кількості людей, тобі легше буде відмовитися від запрошення на концерт, ніж якщо ти не впевнений, як ставишся до натовпу. Також знання своїх пріоритетів допоможе приймати кращі рішення. Наприклад, якщо ти знаєш, що твій пріоритет зараз – добре харчуватися, то не будеш невпевнено вирішувати, що купити на ринку. А не знаєш, які в тебе пріоритети – склади список. Отже, по-друге, склади список – почни зі справ на день. Ти прокидаєшся рано і знаєш, що хочеш використати цей день ефективно, але не знаєш, з чого почати – помити посуд, піти на ринок, відповісти на електронні листи? Якщо відчуваєш, що тебе переповнюють рішення, щойно встаєш із ліжка, почни зі складання списку справ на день. А потім подумай, в якій послідовності його виконувати, та познач приблизно, скільки часу витратиш на кожен пункт. Після виконання кожного завдання викреслюй його зі списку і рухайся далі без вагань – просто дотримуйся написаного.

Ти прокидаєшся рано і знаєш, що хочеш використати цей день ефективно, але не знаєш, з чого почати – помити посуд, піти на ринок, відповісти на електронні листи? Якщо відчуваєш, що тебе переповнюють рішення, щойно встаєш із ліжка, почни зі складання списку справ на день. А потім подумай, в якій послідовності його виконувати, та познач приблизно, скільки часу витратиш на кожен пункт. Після виконання кожного завдання викреслюй його зі списку і рухайся далі без вагань – просто дотримуйся написаного. По-третє, скороти кількість рішень на день. Коли ти приймаєш занадто багато рішень за день, то виснажуєшся. Це ускладнює прийняття інших рішень пізніше. Якщо ти вже склав список справ, склади ще один список – рішень, які ти маєш прийняти за день. Подивися, які з них можна прийняти заздалегідь, наприклад, спланувавши сніданки на тиждень (щоб щодня мати меншу кількість сумнівів і рідше втомлюватися).

Психологія дає підказки, що можуть допомогти тобі приймати рішення впевненіше / Фото freepik

По-четверте, уяви, що це не твої рішення. Один із психологічних лайфхаків, який ти можеш спробувати – це сказати своєму розуму, що рішення, яке тебе переповнює, не твоє, а, скажімо, твого друга. Яку пораду ти б дав йому в його ситуації? Це, ймовірно, дасть тобі інформацію про те, що ти можеш зробити легше, ніж якщо будеш думати про себе і про можливі відгомони цього рішення у твоєму житті.

Один із психологічних лайфхаків, який ти можеш спробувати – це сказати своєму розуму, що рішення, яке тебе переповнює, не твоє, а, скажімо, твого друга. Яку пораду ти б дав йому в його ситуації? Це, ймовірно, дасть тобі інформацію про те, що ти можеш зробити легше, ніж якщо будеш думати про себе і про можливі відгомони цього рішення у твоєму житті. Отже, по-п'яте, зосередься на сьогоденні. Важливою причиною, чому людям важко приймати рішення, є страх перед майбутнім. Та якщо ти скажеш своєму розуму, що рішення, яке ти приймаєш, впливає тільки на сьогодення, тривога зменшиться. Зрештою, майбутнє не все у твоїх руках, бо може статися багато всього, чого ти зараз навіть не можеш собі уявити. Крім того, за необхідності ти завжди можеш змінити курс, якщо не сподобається той, який обрав сьогодні.

Важливою причиною, чому людям важко приймати рішення, є страх перед майбутнім. Та якщо ти скажеш своєму розуму, що рішення, яке ти приймаєш, впливає тільки на сьогодення, тривога зменшиться. Зрештою, майбутнє не все у твоїх руках, бо може статися багато всього, чого ти зараз навіть не можеш собі уявити. Крім того, за необхідності ти завжди можеш змінити курс, якщо не сподобається той, який обрав сьогодні. І по-шосте, спілкуйся зі своїми емоціями. Тривога дещо ускладнює розпізнавання емоцій, які ти відчуваєш, оскільки вони, як правило, більше схожі на страхи чи побоювання. Та якщо ти зосередишся на визначенні, як ставишся до того чи іншого рішення, то можеш почати відчувати, яке з них є кращим для твого благополуччя.

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