Ведущая Микела Персико в бикини похвасталась безупречными формами
Источник:инстаграм Микелы Персико
На этот раз под нашим прицелом невероятная Микела Персико. Нас и своих подписчиков она порадовала горячим фото, на котором красавица позирует в красном бикини.
Нам сложно понять, новая ли это фотография или архивная. А все потому, что в описании к фотографии указана цифра 2019. Если это и старый кадр, то это все равно не мешает нам любоваться Микелой Персико. Это мы предлагаем сделать тебе!
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Эффектное фото телеведущей пришлось по душе не только нашей редакции, но и подписчикам красавицы. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также множество комментариев, появившихся за считанные часы. Традиционно лови лучшие из них:
- "Ты просто безупречна";
- "Ты похожа на Барби";
- "Ты очень привлекательна";
- "Какая же ты роскошна";
- "Горячая и потрясающая";
- "Настоящее произведение искусства";
- "Сейчас ты в тысячу раз красивее";
- "Волшебная и сексуальная".
Горячее фото Микелы Персико взбудоражило сеть / Фото с инстаграма Персико
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Микела Персико вызывает неподдельный восторг. Неудивительно, что ее армия поклонников растет с каждым днем. Тебя мы буквально призываем подписаться на телеведущую, чтобы регулярно любоваться ее горячими фото.