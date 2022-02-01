Ведущая Микела Персико в бикини похвасталась безупречными формами

1 февраля 2022 , 04:36
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Источник:

инстаграм Микелы Персико

На этот раз под нашим прицелом невероятная Микела Персико. Нас и своих подписчиков она порадовала горячим фото, на котором красавица позирует в красном бикини.

Нам сложно понять, новая ли это фотография или архивная. А все потому, что в описании к фотографии указана цифра 2019. Если это и старый кадр, то это все равно не мешает нам любоваться Микелой Персико. Это мы предлагаем сделать тебе!

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Эффектное фото телеведущей пришлось по душе не только нашей редакции, но и подписчикам красавицы. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также множество комментариев, появившихся за считанные часы. Традиционно лови лучшие из них:

  • "Ты просто безупречна";
  • "Ты похожа на Барби";
  • "Ты очень привлекательна";
  • "Какая же ты роскошна";
  • "Горячая и потрясающая";
  • "Настоящее произведение искусства";
  • "Сейчас ты в тысячу раз красивее";
  • "Волшебная и сексуальная".


Горячее фото Микелы Персико взбудоражило сеть / Фото с инстаграма Персико

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Микела Персико вызывает неподдельный восторг. Неудивительно, что ее армия поклонников растет с каждым днем. Тебя мы буквально призываем подписаться на телеведущую, чтобы регулярно любоваться ее горячими фото.

Автор: Назарій Лазур