Верни романтику в спальню: 4 соблазнительные секс-позы для каждой пары

Никто не будет спорить с тем фактом, что секс – неотделимая составляющая счастливых и здоровых отношений. К твоему вниманию 4 секс-позы, которые помогут вернуть романтику в спальню.

Сразу оговоримся, что мы не собираемся тебе открывать Америку. В то же время мы попытаемся напомнить, что некоторые позиции, которые могут показаться банальными, должны быть в вашем арсенале. С их помощью можно поддерживать теплые и романтические отношения в паре.

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1. Кресло

В этой позиции ты садишься на кресло, а она – сверху на тебя. Можно сидеть как лицом к лицу, так и спиной к лицу.

Какой бы вариант этой позиции вы ни выбрали, у тебя есть возможность целовать и обнимать свою партнершу. В одном случае можно поддерживать зрительный контакт. В другом – отдаться только тактильным ощущениям. Главное – получать максимум удовольствия и не торопиться.



Кресло можно использовать для чувственного секса / Фото Kam Idris

2. Лотос

Эта позиция предполагает, что вы смотрите друг на друга, сидя со скрещенными ногами. Твоя партнерша снова сидит сверху на тебе.

Такое положение позволяет тебе романтично смотреть в глаза своей партнерше, прижимать ее к себе. Попытайтесь буквально слиться телами. Все для того, чтобы получить максимум тепла и удовольствия. Эта поза идеально подходит для легкого и чувственного секса.

3. Миссионер

Нужно раз и навсегда забыть, что миссионерская позиция – скучная позиция. Это совсем не так.

Это тот вариант, когда ты сверху на ней. Когда ты можешь прижать ее к постели. Почувствовать каждый миллиметр ее тела. Это очень романтическая и интимная позиция. В ней вы можете поддерживать зрительный контакт, целоваться. Все для того, чтобы получать еще большее удовольствие.



Миссионерская позиция романтичная и интимная / Фото Toa Heftiba

4. Ложки

Это позиция для ленивого секса. Оно и неудивительно, ведь в ней не нужно прикладывать максимум усилий. Но это не значит, что у нее нет ничего общего с романтикой.

Она еще и очень чувственна. Ты проникаешь в свою партнершу сзади, обнимая ее. Также ты можешь стимулировать ее эрогенные зоны рукою. Это позволит получить еще большее удовольствие от этого приятного занятия.

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Возьми на вооружение эти секс-позы. Они позволят не только наслаждаться друг другом, но и вернут романтику в вашу спальню. Отдайтесь процессу. Изучайте каждый сантиметр тела друг друга. И пусть ничто не мешает вам получать удовольствие!