Секс – это приятное занятие, которому уделяют свое время миллионы людей по всему миру каждый день. Но, как показывает практика, он может стать редким гостем даже в самых счастливых отношениях. Расскажем, что на это может влиять.

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Сразу же оговоримся, что эти причины могут быть актуальны как для женщин, так и для нас. Так что не стоит считать, что ты здесь ни при чем.

1. Слишком много гаджетов

Использование смартфонов – новый секс. Скорее не само наличие гаджета в руке, а эмоции, которые он вызывает. Каждый лайк, сообщение, оповещение. Все это вызывает подлинный ураган переживаний. И они могут заменить ощущения, которые мы испытываем во время секса.

Мы рекомендуем выработать новое правило в ваших отношениях: никаких смартфонов в спальне. Это, к слову, касается и фитнес-браслетов и всяческих других наручных гаджетов, буквально засыпающих тебя извещениями. Вас не должно ничего отвлекать. И это может оказать положительное влияние на эмоциональную и физическую связь между вами.



Пусть в спальне не будет места для гаджетов / Фото Toa Heftiba

2. Стресс управляет тобой

В твоей жизни всегда будет много стресса. Моментами это будут незначительные волны, а моментами – настоящие цунами и ураганы. Но это не значит, что отрицательные эмоции должны лишать тебя позитива в жизни.

Тебе нужно научиться поддерживать баланс. Не огорчайся, сохраняй спокойствие и помни о том, что секс – важная составляющая ваших отношений. Пусть он станет лучшей таблеткой против стресса, а не исчезает из-за него.

3. Отсутствие физической активности

Следует понимать, что физическая активность положительно влияет не только на твое телосложение. Она еще помогает тебе быть на высоте во время секса. Работай над своим телом, чтобы быть не только довольным собой, но и дарить кайф партнерше.

Пусть она любуется твоими кубиками пресса, пока ты будешь на руках нести ее в спальню. И это не просто крутая сцена из фильмов. Это реальность, которая может быть о вашей паре. Главное – не лениться становиться ежедневно лучшей версией себя вчерашнего.

4. У тебя чрезмерные ожидания

Нужно быть честным с собой: о сексе мы, как правило, больше узнавали из порно. И именно оно вызывает чрезмерные ожидания от этого процесса, который должен доставлять сплошное удовольствие.

Если природа не вознаградила тебя показательными размерами, это не причина расстраиваться. Если ты не занимаешься сексом всю ночь без перерыва – это не причина расстраиваться. Твоя задача – дарить и получать удовольствие. И пусть весь процесс сопровождается положительными эмоциями и легкостью. Напряжение оставь для совещания на работе, договорились?



Научись получать удовольствие от процесса / Фото mimi lalaa

5. У тебя может быть депрессия

К сожалению, у жизни могут быть совсем другие планы. Тебя могут преследовать негативные мысли, постоянные переживания. Более того, тебя могли преодолеть эмоциональное истощение или депрессия. И все это может крайне негативно отразиться на сексуальном желании. В этой ситуации нет ничего удивительного, ты ведь вообще ничего не хочешь. А тут тебе, с какой стати, должно хотелось заниматься сексом. Так не бывает...

В таких ситуациях мы рекомендуем обратиться к специалисту. Во-первых, такое состояние крайне негативно влияет на все сферы твоей жизни. Во-вторых, проблема может усложниться со временем. И нужно позаботиться о том, чтобы она не превратилась в катастрофу.

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