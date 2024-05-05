Подготовь пикник, библиотеку и птиц: меткие идеи для самого милого первого свидания

Первая встреча с глазу на глаз должна содержать много возможностей для общения и налаживания контактов. А также - ограничивать любые взаимодействия, которые могут быть потенциально неудобными.

Но не всегда все стоит воспринимать настолько серьезно. Можно начать обдумывать свое первое свидание и с веселых идей, которые помогут растопить лед и сделать, возможно, первый шаг к долгой и счастливой жизни.

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Милые первые свидания: идеальная десятка идей

Устройте пикник. Есть что-то особенно приятное в том, чтобы поесть на свежем воздухе. Возьмите одеяло или просто старую простыню, принесите любимое вино, сыр и крекеры, нарезанные фрукты и овощи или что-нибудь другое, главное – чтобы с любовью.

Есть что-то особенно приятное в том, чтобы поесть на свежем воздухе. Возьмите одеяло или просто старую простыню, принесите любимое вино, сыр и крекеры, нарезанные фрукты и овощи или что-нибудь другое, главное – чтобы с любовью. Выберите друг для друга книги в библиотеке. И не просто так, а такие, которые, по вашему мнению, подходят другому человеку. А потом прочитайте их друг другу за кофе.

И не просто так, а такие, которые, по вашему мнению, подходят другому человеку. А потом прочитайте их друг другу за кофе. Посетите кошачье кафе. И вы не будете единственными милыми посетителями.

И вы не будете единственными милыми посетителями. Возьмите мороженое или десерт. Если сейчас не сезон, попробуйте пирог, торт, печенье – ну, ты понимаешь идею.

Если сейчас не сезон, попробуйте пирог, торт, печенье – ну, ты понимаешь идею. Покупайте пластинки. Перебирая их в поисках лучшей находки, вы сможете пообщаться о своих любимых исполнителях.

Перебирая их в поисках лучшей находки, вы сможете пообщаться о своих любимых исполнителях. Посмотрите на звезды. Да, для этого есть даже приложение. Уютный плед, горячие напитки и объятия весьма рекомендуются.

Да, для этого есть даже приложение. Уютный плед, горячие напитки и объятия весьма рекомендуются. Поиграйте в настольную игру. Достаньте свои старые любимые или отправляйтесь в игровое кафе, чтобы протестировать новые. Кто проигрывает, пусть покупает ужин или напитки после игры.

Достаньте свои старые любимые или отправляйтесь в игровое кафе, чтобы протестировать новые. Кто проигрывает, пусть покупает ужин или напитки после игры. Представьте себя туристами. В каждом городе или городке есть что-то, что делают только туристы. Сделайте это, и вы заново влюбитесь в свой родной город. А, может, и друг в друга.

В каждом городе или городке есть что-то, что делают только туристы. Сделайте это, и вы заново влюбитесь в свой родной город. А, может, и друг в друга. Понаблюдайте за птицами. Это не просто так сейчас модно. Поверьте, восторг от наблюдения за новым для вас видом птиц заразителен.

Это не просто так сейчас модно. Поверьте, восторг от наблюдения за новым для вас видом птиц заразителен. Посетите зоопарк. Наблюдая за милыми выходками тамошних животных, вы гарантированно будете смеяться и любоваться.

На первое свидание неподготовленным идти не стоит, прочитай хотя бы эти несколько идей / Фото prostooleh@freepik

Свидание на расстоянии: бонусные советы