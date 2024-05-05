Подготовь пикник, библиотеку и птиц: меткие идеи для самого милого первого свидания
5 мая 2024, 23:07Читати новину українською
Источник:Good housekeeping
Первая встреча с глазу на глаз должна содержать много возможностей для общения и налаживания контактов. А также - ограничивать любые взаимодействия, которые могут быть потенциально неудобными.
Но не всегда все стоит воспринимать настолько серьезно. Можно начать обдумывать свое первое свидание и с веселых идей, которые помогут растопить лед и сделать, возможно, первый шаг к долгой и счастливой жизни.
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Милые первые свидания: идеальная десятка идей
- Устройте пикник. Есть что-то особенно приятное в том, чтобы поесть на свежем воздухе. Возьмите одеяло или просто старую простыню, принесите любимое вино, сыр и крекеры, нарезанные фрукты и овощи или что-нибудь другое, главное – чтобы с любовью.
- Выберите друг для друга книги в библиотеке. И не просто так, а такие, которые, по вашему мнению, подходят другому человеку. А потом прочитайте их друг другу за кофе.
- Посетите кошачье кафе. И вы не будете единственными милыми посетителями.
- Возьмите мороженое или десерт. Если сейчас не сезон, попробуйте пирог, торт, печенье – ну, ты понимаешь идею.
- Покупайте пластинки. Перебирая их в поисках лучшей находки, вы сможете пообщаться о своих любимых исполнителях.
- Посмотрите на звезды. Да, для этого есть даже приложение. Уютный плед, горячие напитки и объятия весьма рекомендуются.
- Поиграйте в настольную игру. Достаньте свои старые любимые или отправляйтесь в игровое кафе, чтобы протестировать новые. Кто проигрывает, пусть покупает ужин или напитки после игры.
- Представьте себя туристами. В каждом городе или городке есть что-то, что делают только туристы. Сделайте это, и вы заново влюбитесь в свой родной город. А, может, и друг в друга.
- Понаблюдайте за птицами. Это не просто так сейчас модно. Поверьте, восторг от наблюдения за новым для вас видом птиц заразителен.
- Посетите зоопарк. Наблюдая за милыми выходками тамошних животных, вы гарантированно будете смеяться и любоваться.
Свидание на расстоянии: бонусные советы
- Пройдитесь по дорожке памяти. Поддерживать разговор на первом свидании по видеосвязи может быть трудно. Делитесь историями о том, какими вы были до знакомства, это сблизит вас.
- Попробуйте новую кухню. Это особенно хорошо работает, если вы далеко друг от друга: закажите блюдо, которое никогда раньше не пробовали, и попробуйте его вместе.
- Проведите дегустацию шоколада. Возьмите несколько плиток разных вкусов или сортов и проверьте, действительно ли шоколад является афродизиаком.
- Поиграйте в видеоигру. Даже если вы не являетесь геймером, это еще лучше. Видеоигры намного интереснее, когда вы оба одинаково хорошо или одинаково ужасно в них играете.