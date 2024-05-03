Чтобы поймать неверного партнера на месте преступления или подтвердить подозрения, люди обращаются к экспертам – частным детективам, которые делают делом своей жизни разоблачение скрытых отношений и незаконных связей. Как те, кто охотится на предателей, частные детективы знают все признаки, которые указывают на то, что кто-то что-то скрывает – или кого-то.

Стоит внимания Всего одна привычка перед сном способна разрушить отношения, и секс тут ни при чем

Что разоблачает изменников

Журналисты поговорили с Томом Мартином, ведущим частным детективом и бывшим федеральным агентом, об очевидных признаках того, что кто-то изменяет, а также о менее известных красных флажках и о том, когда стоит паниковать. Мартин рассказал, что предатели всегда действуют по одним и тем же схемам.

Увидев идентичные признаки в течение последних 40 лет, Мартин, президент Martin Investigative Services в Ньюпорт-Бич, Калифорния, написал книгу "Взгляд на жизнь частными глазами", где перечислил 20 самых красноречивых признаков, которые могут свидетельствовать о неверности.

И хотя они кажутся довольно очевидными, он говорит, что обнаружение одного или двух из них не является причиной для волнения. Однако, если ты заметил четыре или более, это практически признание вины твоего партнера, по словам Мартина, который сказал: "Если у вас есть три или четыре признака, у вас есть проблема".

Наиболее распространенными и очевидными признаками, по его словам, являются такие, как более длинный рабочий день, командировки, меньшее количество сексуальных контактов или защитное поведение.

Новое влечение к спортзалу или новая одежда также может быть признаком того, что твой партнер работает над собой – возможно, ради кого-то другого.



Ее внезапная заинтересованность спортзалом может быть звоночком / Фото standret

Однако, по словам Мартина, одним из важнейших признаков, который не стоит игнорировать, является интуиция, поскольку люди, как правило, всегда могут сказать, когда их вторая половинка не является на 100% правдивой. Вот перечень признаков, на которые стоит обратить внимание!

Резкая смена привычек

Ранний выход из дома и позднее возвращение

Постоянные командировки

Отсутствие на праздниках или семейных мероприятиях

Чрезмерная сверхурочная работа

Непонятные расходы

Секретные аккаунты (инстаграм, электронная почта)

Скрытые счета по кредитным картам

Дополнительный уход за собой

Чужой запах (например, мужского одеколона)

Покупка подарков, которых ты не видел

Непонятные вещи – презервативы в машине – это явный признак

Запись в спортзал

Пропущенные звонки с неизвестного номера

Зашифрованные или секретные текстовые сообщения

Меньше секса

Уклонение или защита

Очевидная ложь

Въедливость или вспыльчивость

Ненавидите неожиданные визиты (твой неожиданный приезд может быть неудачным для изменщика)

Даже если партнер не проявляет ни одного из типичных признаков, твои чувства могут что-то подсказать.

Сейчас, в эпоху технологий, Мартин рассказал нам, что большинство людей способны сами подтвердить свои опасения – и больше не полагаются на частных детективов, которые занимаются расследованием.

Правила игры кардинально изменились. И технологии на 100 процентов являются причиной этого,

– сказал Мартин.

По словам Мартина, признаки остались те же самые, но поймать кого-то теперь так же просто, как поднять трубку или войти в учетную запись iCloud.



Она может задерживаться на работе из-за интрижки / Фото SenivPetro

Увидев, как близкий человек ускользает, чтобы позвонить поздно вечером или скрыть текстовое сообщение, люди теперь "ловят их сами", объяснил он.

Однако Мартин предостерегает не паниковать в таких ситуациях и не делать поспешных выводов, поскольку это может "поставить под угрозу ценные отношения из-за того, что может быть необоснованной тревогой".

Читай также Секс-эксперты назвали пять самых популярных фетишей: некоторые из них откровенно удивляют

Не стоит сразу же устраивать скандал и завершать отношения. Вместо этого следует спокойно поговорить, объяснить, что тебя смущает. Возможно, вторая половинка готовит тебе сюрприз или что-то, а ты уже придумал себе бог весть что.