Бывшая звезда "НеАнгелов" взбудоражила сеть горячим фото в купальнике
Источник:инстаграм Вики Смеюхи
Певица Вика Смеюха порадовала своих подписчиков горячим фото. На нем бывшая звезда "НеАнгелов" снялась в купальнике, что не на шутку взбудоражило пользователей сети. Айда вместе с Men 24 наслаждаться соблазнительным кадром звезды.
Эротическое фото Вики Смеюхи чрезвычайно сильно понравилось ее поклонникам. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также множество комментариев под публикацией.
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"Некоторые люди – как тучи. Как уйдут, сразу же такой отличный день", – написала она под постом.
Мы же сравним Вику с солнцем. Вот выложила она фото в купальнике, то и сразу же стало как-то солнечно на душе. Неудивительно, что ее поклонники буквально засыпали ее комментариями и комплиментами:
- "Куколка";
- "Богиня любви и красоты";
- "Невероятная";
- "Загар просто супер";
- "Вау! Восточная звезда";
- "Очень красивая малышка";
- "Царица";
- "Ты очень привлекательная";
- "Суперская фигура";
- "Нереальное фото";
- "Невероятная и магическая".
Следить за Викой Смеюхой в инстаграме – настоящее удовольствие. Певица не только делится яркими фото с выступлений, но и регулярно выкладывает горячие кадры, которые однозначно стоят твоего внимания. Поэтому присоединись к ее армии поклонников, чтобы не пропустить свеженькую порцию горяченького!
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