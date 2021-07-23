Кара Дель Торо знает, какие фото мгновенно набирают наибольшее количество лайков и комментариев. Неудивительно, что на этот раз на ее странице появилась серия кадров, на которых она позирует абсолютно голой. Об успехе публикации в сети свидетельствуют десятки тысяч "сердечек", которые удалось собрать за считанные часы.
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"Ваша энергия знакомит еще до того, как вы заговорите", – написала она под публикацией.
Мы не знаем, о какой энергию говорит Кара Дель Торо. Если говорится о сексуальной, то она буквально зашкаливает. И именно это безумно понравилось подписчикам мексиканской модели:
- "Чрезвычайно потрясающая малышка";
- "Самая горячая в мире";
- "Я люблю тебя";
- "Я не был готов к такому";
- "Ты очень красивая";
- "Крутые фото в крутом доме";
- "Ты безупречная".
Айда подписываться на Кару Дель Торо. На инстаграме сексуальной мексиканской модели всегда горячо, поэтому ты имеешь все шансы не пропустить свеженькую порцию эротических кадров.
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