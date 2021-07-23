Кара Дель Торо знает, какие фото мгновенно набирают наибольшее количество лайков и комментариев. Неудивительно, что на этот раз на ее странице появилась серия кадров, на которых она позирует абсолютно голой. Об успехе публикации в сети свидетельствуют десятки тысяч "сердечек", которые удалось собрать за считанные часы.

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"Ваша энергия знакомит еще до того, как вы заговорите", – написала она под публикацией.

Мы не знаем, о какой энергию говорит Кара Дель Торо. Если говорится о сексуальной, то она буквально зашкаливает. И именно это безумно понравилось подписчикам мексиканской модели:

"Чрезвычайно потрясающая малышка";

"Самая горячая в мире";

"Я люблю тебя";

"Я не был готов к такому";

"Ты очень красивая";

"Крутые фото в крутом доме";

"Ты безупречная".

Айда подписываться на Кару Дель Торо. На инстаграме сексуальной мексиканской модели всегда горячо, поэтому ты имеешь все шансы не пропустить свеженькую порцию эротических кадров.