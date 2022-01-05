Внучка Григория Чапкиса поразила подписчиков соблазнительными фото в купальнике
Источник:инстаграм Анны Сафрончик
На этот раз под нашим прицелом итальянская актриса украинского происхождения Анна Сафрончик. Айда смотреть горячие фото соблазнительной красавицы.
Со своими подписчиками Анна Сафрончик поделилась серией эффектных фотографий. На них красавица позирует в крохотном купальнике, выигрышно подчеркивающем ее фигуру. И, будем откровенны, ею можно любоваться очень и очень долго.
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Соблазнительные кадры она сделала во время отдыха в Коста-Рике. А посвятила она публикацию своему дню рождения. На секундочку, красавице исполнился 41 год. И просто невозможно поверить в это!
Неудивительно, что подписчики актрисы не только поздравляли Анну Сафрончик с праздником. Они еще и буквально засыпали красавицу лайками и комментариями, воспевая ее невероятную красоту. Традиционно лови лучшие из них:
- "Аня, вы, как всегда, удивительны";
- "Шикарная дамочка";
- "Фантастическая Анна";
- "Какая же ты роскошная";
- "Тебе действительно 41 год?! Не может быть";
- "Я влюблен в тебя";
- "Моя королева".
Анна Сафрончик снялась в крошечном купальнике / Фото с инстаграма Сафрончик
Анна Сафрончик снялась в крошечном купальнике / Фото с инстаграма Сафрончик
Анна Сафрончик снялась в крошечном купальнике / Фото с инстаграма Сафрончик
Анна Сафрончик снялась в крошечном купальнике / Фото с инстаграма Сафрончик
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Анна Сафрончик вызывает неподдельный восторг. Было бы странно, если бы ты не подписался на нее. Стань частью армии ее поклонников, чтобы иметь возможность регулярно любоваться невероятной актрисой.