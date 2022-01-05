Внучка Григорія Чапкіса вразила підписників спокусливими фото у купальнику
Джерело:інстаграм Анни Сафрончик
Цього разу під нашим прицілом італійська актриса українського походження Анна Сафрончик. Гайда дивитися гарячі фото спокусливої красуні.
Зі своїми підписниками Анна Сафрончик поділилася серією ефектних фотографій. На них красуня позує у крихітному купальнику, який виграшно підкреслює її фігуру. І, будемо відвертими, нею можна милуватися дуже і дуже довго.
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Спокусливі кадри вона зробила під час відпочинку у Коста-Ріці. А присвятила вона публікацію свому дню народження. На секундочку, красуні виповнився 41 рік. І просто неможливо повірити у це!
Тож не дивно, що підписники актриси не лише вітали Анну Сафрончик зі святом. Вони ще й буквально засипали красуню лайками та коментарями, оспівуючи її неймовірну красу. Традиційно лови найкращі з них:
- "Аня, ви як завжди дивовижна";
- "Шикарна дамочка";
- "Фантастична Анна";
- "Яка ж ти розкішна";
- "Тобі дійсно 41 рік?! Не може бути";
- "Я закоханий у тебе";
- "Моя королева".
Анна Сафрончик знялася у крихітному купальнику / Фото з інстаграму Сафрончик
Анна Сафрончик знялася у крихітному купальнику / Фото з інстаграму Сафрончик
Анна Сафрончик знялася у крихітному купальнику / Фото з інстаграму Сафрончик
Анна Сафрончик знялася у крихітному купальнику / Фото з інстаграму Сафрончик
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Анна Сафрончик викликає непідробний захват. Тож було б дивно, якби ти не підписався на неї. Стань частиною армії її прихильників, щоб мати можливість регулярно милуватися неймовірною актрисою.