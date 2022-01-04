На этот раз модель решила не делать исключений из правил. Со своими подписчиками Марианна Фонсека поделилась горячим фото, на котором позирует в крохотном розовом бикини. Соблазнительными формами красавицы, признаемся, можно любоваться всю ночь.

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Эффектный кадр красавица сделала на фоне моря. Так что это фото можно назвать дважды жарким. Во-первых, потому что на нем очаровательна Марианна Фонсека. А, во-вторых, потому что возле нее теплое море.

Если же отойти от лирики, то следует заметить, что кадр модели понравился не только нам, но и подписчикам. Об этом свидетельствует множество лайков, а также бешеное количество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

"Девушка, ты просто невероятная";

"Чрезвычайно красивая";

"Как всегда потрясающая";

"От этого фото невозможно оторвать взгляда";

"Тебе очень подходит это бикини";

"Я бы тоже сейчас хотел быть там, где ты";

"Такая горячая, что просто невозможно сдерживать эмоции".



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