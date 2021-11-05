Врач назвал место, на котором категорически нельзя выдавливать прыщи

Прыщи – то, что может изрядно испортить тебе настроение. И, казалось бы, нужно просто выдавить нежелательного гостя, чтобы все наладилось. Но, как уверяют врачи, есть прыщи, к которым вообще не стоит прикасаться.

Если ты видишь этот "прыщик" на пальце ноги, то выдавливать его не следует. Все потому, что ты можешь существенно повысить риск заражения. Об этом рассказал врач Маниб Шах на своем тиктоке.

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Дерматолог отмечает то, что это вообще не прыщ, хотя может им казаться. Одно из отличий состоит в том, что при его выдавливании выделяется оранжево-красная жидкость. И вот почему...

Жидкость, которая выделяется при выдавливании этого прыща – суставная жидкость. Врач отмечает то, что это миксоидная киста или слизистая киста, связанная с суставами. Она может деформировать ногти, и ты никогда не должен ее разрушать.

По данным Американского колледжа остеопатии и дерматологии, слизистая киста пальцев рук – "распространенное доброкачественное поражение, проявляющееся в виде сильного узелка на пальцах ног". Другими словами, его можно спутать с прыщиком или волдырем.

По мнению экспертов, киста заполнена той же жидкостью, что и твои суставы. И ее повреждение может стать причиной травм, артрита или любой другой проблемы, связанной со здоровьем.

Люди часто путают кисту на пальце с прыщиком:

Доктор Шах настаивает, что если ты видишь одну из этих кист, тебе следует избегать попыток удалить ее самостоятельно. Все потому, что есть огромный риск инфицирования или необратимого повреждения пальцев ног.

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Если тебя беспокоит непонятное образование на своей коже – не занимайся самолечением. Лучшее, что ты можешь сделать, – обратиться к эксперту.