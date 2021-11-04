В сети часто можно прочесть громкие заголовки, декларирующие похудение на 5 килограммов в неделю. Но здесь нужно быть максимально осторожным, ведь эксперты считают, что есть предел, который не следует пересекать.

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Конечно, желание похудеть – вполне нормально, если тебе действительно нужно избавиться от лишнего. Но здесь нужно понимать, что этот процесс не мгновенный: он нуждается в больших усилиях. Неудивительно, что специалисты рекомендуют начинать с малых, но достижимых целей. И только после этого усложнять задачу, шагая навстречу телу своей мечты.

Сколько килограммов можно сбросить за неделю

Эксперты из Fitness Wiki утверждают: "Общие рекомендации для здорового и стойкого похудения – 0,45 килограмма еженедельно".

Это может показаться достаточно скромным результатом. Но на самом деле это самый лучший вариант для каждого. Через год тебе удастся похудеть на целых 23,5 килограмма. Согласись, это уже достаточно ошеломляющий показатель.



Желательно худеть по 0,45 килограмма в неделю / Фото NeONBRAND

Но здесь нужно понимать, что этот вариант актуален для людей с незначительными отклонениями от массы. Если ты весишь гораздо больше, то такой подход может изрядно разочаровать и тормозить процесс возвращения к идеальной форме.

Что касается экстремальных диет, то на них полагаться не стоит. Они могут гарантировать мгновенное похудение, после которого очень скоро вернутся лишние килограммы. И это самое маленькое зло, ведь ты просто можешь серьезно навредить собственному здоровью.

С другой стороны, если ты тоже хочешь нарастить мышцы, тебе нужно немного терпения, по крайней мере, если ты новичок. Фактически эксперты отмечают: "Пытаться достичь успехов с обеих сторон одновременно – очень сложно. Нужно больше времени, чтобы увидеть видимые результаты. Так что лучше сосредоточиться только на одной цели за раз".

То есть, если ты стремишься похудеть и набрать мышечную массу, то сначала сосредоточься на весе, а потом можешь начать думать о том, как нарастить мышцы. Иначе может потребоваться больше времени, чтобы увидеть результаты, и это будет более сложный процесс.



Сначала займись похудением, а затем – наращиванием мышц / Фото Scott Broome

Чтобы получить желаемый результат, рекомендуем:

выполнять соответствующее количество упражнений с хорошей интенсивностью,

прогрессировать с течением времени в режиме тренировок,

употреблять соответствующее количество калорий и белка;

хорошо спать и избегать стресса.

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