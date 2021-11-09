Врач рассказал, как за 30 секунд избавиться от проблемы, которая бесит миллионы мужчин

Ты, друг, лучше присядь, если стоишь. Мы ведь будем рассказывать, как избавиться от эрекции. Но не стоит сразу же забрасывать нас гнилыми помидорами. Мы обсудим проблему, которая бесит миллионы мужчин по всему миру. Например, эрекцию во время похода в туалет, которая мешает опорожнить мочевой пузырь.

Со всеми нами когда-нибудь случалось такое. В самый неподходящий момент возникает эрекция. Конечно же есть очевидный способ справиться с ней. Но, согласись, мастурбация – не то, чем можно заняться всегда и всюду. К счастью, есть научно доказанный метод, который позволит избавиться от нежелательного напряжения за считанные секунды.

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В видео на тиктоке, которое недавно привлекло максимум внимания, влиятельный британский хирург и врач Каран Радж рассказывает, что тебе нужно сделать, чтобы избавиться от эрекции. Возьми на вооружение его совет, который спасет тебя во время важной презентации или, например, похода в туалет.

Как избавиться от нежелательной эрекции за 30 секунд

Напряги мышцу. Когда ты напрягаешь любую мышцу, особенно такую ​​большую, как бедро, кровь из переполненных губчатых тканей, пещеристого тела и губчатого тела перенаправляется на напряженную мышцу. Напряжение также может помочь тебе сосредоточиться на чем-то другом, а когда твой ум блуждает, ты увидишь, как твой "Экскалибур" превратится в мокрый хот-дог,

– отмечает врач.

На видео врач рассказал, как за 30 секунд избавиться от нежелательной эрекции:

Здесь мы рассказывали, почему у тебя может возникать утренняя эрекция. Есть по меньшей мере 7 распространенных и известных причин, хотя на самом деле их гораздо больше.

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Тебя же мы призываем взять на вооружение совет врача Карана Раджа. Он позволит тебе избавиться от нежелательной эрекции, которая может подарить немного хлопот. Главное – напрячь мышцу именно тогда, когда у тебя есть необходимость снять напряжение в паху, а не тогда, когда твой эрегированный член нужен больше всего.