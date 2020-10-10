Не сексом единственным: 7 научных причин, почему у тебя возникает утренняя эрекция
Каждый мужчина регулярно обнаруживает у себя устойчивую эрекцию по утрам. Впрочем, совсем уж не нужно думать, что причина ее появления кроется только в скрытом сексуальном желании. Ученые назвали 7 причин, которые могут вызвать утреннюю эрекцию у мужчины.
Утренняя эрекция не является чем-то удивительным и необычным, поэтому бояться ее не стоит. А вот понимать свое тело – необходимо. Men 24 расскажет тебе о 7 научных причинах появления утренней эрекции!
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1. Стимуляция от простыни
Твой пенис очень чувствителен, и если ты предпочитаешь сну на животе, есть вероятность, что пробуждение будет сопровождаться стойкой эрекцией.
- Это же касается фанатов сна голышом. Поэтому не нужно пугаться, что утром твой член стоит в боевой готовности.
Утренняя эрекция может возникнуть из-за трения члена о простыню / Фото fitseven
2. Твой мозг спит
К сожалению, во время сна мы не можем контролировать свою эрекцию. Отсюда и множество баек о дамах, которые таки добивались своего, даже если их партнер спал без задних ног.
- А сама эрекция может возникнуть во время быстрой фазы сна. Здесь на "помощь" приходит гормон окситоцин. Его в народе называют "молекулой любви", поэтому нет ничего удивительного, что он буквально готовит твой организм к занятию сексом.
3. Мышечная память
Урологи убеждены, что утренняя эрекция может быть связана с сигналами, которые посылает нам мозг. Мол: "Эй, друг, ты еще не забыл, как им пользоваться?"
"Думайте об этом, как о силовой тренировке. Если бы не ночная эрекция, вполне вероятно, что ребята не могли бы удерживать стояк дольше нескольких минут", – предполагает врач из США Джозеф Алукал.
Но это только теория, которая нуждается в том, чтобы ее довели.
Утренняя эрекция может возникать из-за сигналов, которые подает мозг / Фото depositphotos
4. Эротические сны
Пусть это звучит очень банально, но эрекция может быть спровоцирована эротическими сновидениями.
- В быстрой фазе сна мозгу сложно отличить реальность и фантазию. Поэтому не удивляйся, что горячее сновидения вместе с трением о простыню может завершиться эякуляцией, а не только эрегированным членом.
5. Химическая калибровка
Во время сна происходит калибровка ряда химических веществ в мозге. Говорится о серотонине, дофамине, а также норадреналине.
- Поэтому ночью твоё тело работает, чтобы восстановить баланс, который нарушился во время дня. В результате прилив химических веществ к твоему мозгу может стать причиной утренней эрекции. Все просто!
6. Рефлекторная эрекция
Каждый, абсолютно каждый мужчина сталкивался со смертельной необходимостью опорожнить свой мочевой пузырь во время сна. Но так лень подниматься из-под одеяла, и сон не слишком отпускает. И здесь организм включает вспомогательный механизм – эрекцию.
- Интересное наблюдение: эякулировать во время желание пописать – сложная задача. Аналогичная ситуация с мочеиспусканием во время стальной эрекции.
Желание пописать может стать причиной появления эрекции / Фото istock
7. Ты просто жаворонок
Еще одна причина утренней эрекции касается твоих суточных ритмов. Если ты склонен просыпаться утром, то и твой организм готов к действиям в этот промежуток времени.
- Зато типичные совы редко сталкиваются с утренней эрекцией, ведь для них слово "утро" имеет очень размытое значение.
И теперь ты знаешь, что может стать причиной появления такой назойливой утренней эрекции. К слову, никогда не пытайся использовать ее сразу после пробуждения. Сначала сходи в туалет и спусти лишнюю жидкость, которая накопилась за ночь. Иначе занятия сексом не принесет желаемого удовольствия!
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