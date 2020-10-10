Каждый мужчина регулярно обнаруживает у себя устойчивую эрекцию по утрам. Впрочем, совсем уж не нужно думать, что причина ее появления кроется только в скрытом сексуальном желании. Ученые назвали 7 причин, которые могут вызвать утреннюю эрекцию у мужчины.

Утренняя эрекция не является чем-то удивительным и необычным, поэтому бояться ее не стоит. А вот понимать свое тело – необходимо. Men 24 расскажет тебе о 7 научных причинах появления утренней эрекции!

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1. Стимуляция от простыни

Твой пенис очень чувствителен, и если ты предпочитаешь сну на животе, есть вероятность, что пробуждение будет сопровождаться стойкой эрекцией.

Это же касается фанатов сна голышом . Поэтому не нужно пугаться, что утром твой член стоит в боевой готовности.



Утренняя эрекция может возникнуть из-за трения члена о простыню / Фото fitseven

2. Твой мозг спит

К сожалению, во время сна мы не можем контролировать свою эрекцию. Отсюда и множество баек о дамах, которые таки добивались своего, даже если их партнер спал без задних ног.

А сама эрекция может возникнуть во время быстрой фазы сна . Здесь на "помощь" приходит гормон окситоцин. Его в народе называют "молекулой любви", поэтому нет ничего удивительного, что он буквально готовит твой организм к занятию сексом.

3. Мышечная память

Урологи убеждены, что утренняя эрекция может быть связана с сигналами, которые посылает нам мозг. Мол: "Эй, друг, ты еще не забыл, как им пользоваться?"

"Думайте об этом, как о силовой тренировке. Если бы не ночная эрекция, вполне вероятно, что ребята не могли бы удерживать стояк дольше нескольких минут" , – предполагает врач из США Джозеф Алукал.

Но это только теория, которая нуждается в том, чтобы ее довели.



Утренняя эрекция может возникать из-за сигналов, которые подает мозг / Фото depositphotos

4. Эротические сны

Пусть это звучит очень банально, но эрекция может быть спровоцирована эротическими сновидениями.

В быстрой фазе сна мозгу сложно отличить реальность и фантазию . Поэтому не удивляйся, что горячее сновидения вместе с трением о простыню может завершиться эякуляцией, а не только эрегированным членом.

5. Химическая калибровка

Во время сна происходит калибровка ряда химических веществ в мозге. Говорится о серотонине, дофамине, а также норадреналине.

Поэтому ночью твоё тело работает, чтобы восстановить баланс, который нарушился во время дня. В результате прилив химических веществ к твоему мозгу может стать причиной утренней эрекции . Все просто!

6. Рефлекторная эрекция

Каждый, абсолютно каждый мужчина сталкивался со смертельной необходимостью опорожнить свой мочевой пузырь во время сна. Но так лень подниматься из-под одеяла, и сон не слишком отпускает. И здесь организм включает вспомогательный механизм – эрекцию.

Интересное наблюдение: эякулировать во время желание пописать – сложная задача . Аналогичная ситуация с мочеиспусканием во время стальной эрекции.



Желание пописать может стать причиной появления эрекции / Фото istock

7. Ты просто жаворонок

Еще одна причина утренней эрекции касается твоих суточных ритмов. Если ты склонен просыпаться утром, то и твой организм готов к действиям в этот промежуток времени.

Зато типичные совы редко сталкиваются с утренней эрекцией , ведь для них слово "утро" имеет очень размытое значение.

И теперь ты знаешь, что может стать причиной появления такой назойливой утренней эрекции. К слову, никогда не пытайся использовать ее сразу после пробуждения. Сначала сходи в туалет и спусти лишнюю жидкость, которая накопилась за ночь. Иначе занятия сексом не принесет желаемого удовольствия!