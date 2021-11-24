Врач рассказал, как защитить свои мышцы от старения: 5 советов

Нужно смириться с тем фактом, что с возрастом твои мышцы теряют эластичность и становятся дубовыми. Но это не значит, что ты не можешь что-либо изменить. К счастью, есть советы от врача, которые позволят защитить мышцы от старения.

Возьми на вооружение его советы, чтобы не только оставаться в отличной физической форме, но и без устали работать над собой. Мы убеждены, что это позволит тебе каждый день становиться лучшей версией себя вчерашнего и быть всегда на высоте.

Примечательно Национальный день клюквы: крутые коктейли, на которые вдохновила эта ягода

Моя цель – быть активным в возрасте 90 или 110 лет. Это означает сохранение качества мышц,

– говорит 38-летний Энди Галпин, доктор философии, который в прошлом был чемпионом по тяжелой атлетике, профессор физиологии мышц Калифорнийского государственного университета и тренер элитных силовых атлетов.

Под "качеством" он подразумевает функциональную мышечную силу и размер мышц. И то, и другое заставляет тебя двигаться, жить дольше и сильнее.

Чего не знает большинство людей: ни один вид прав не поможет тебе достичь этого. Благо, Галпин поделился советами, которые помогут не только наращивать, но и поддерживать свои мышцы.

1. Получай достаточно белка

Одна из основных причин возникновения проблем со здоровьем, связанных со старением, – даже диабета – потеря качества мышц. Чтобы противостоять ей, белок – необходимость. Он является строительным материалом для мышечной ткани и увеличивает скорость роста мускул.

Грамм белка на два килограмма веса каждый день – это хорошо, но обычно он потребляет больше.



Ты должен получать достаточное количество белка / Фото logan jeffrey

2. Выходи за пределы недельного плана

С возрастом процесс возобновления происходит медленнее. Да и уровень тестостерона падает. Таким образом, хотя молодые люди могут разбивать недельную программу: ноги в понедельник, снова в среду и так далее. То с возрастом нужно уже разбивать упражнения на 14 дней, а то и больше.

Тренер рекомендует делать так: планируй, что ты хочешь делать каждый месяц – силовую работу, кардио, HIIT. Если тебя что-то беспокоит – не бойся позволить себе отдых. Это нужно, ведь восстановление требует с возрастом гораздо больше времени.

3. Разбей рутину разумнее

Для большей эффективности он обычно использует по умолчанию тренировку всего тела, а не сплит, ведь ты чаще тренируешь больше мышц. Почти 60% твоей мышечной массы находится ниже пупка, поэтому работа над ними должна составлять 60% твоей тренировки. И чтобы получить хорошую тренировку, не зацикливайся на упражнении или определенном инвентаре.

Исполнение, последовательность и то, как ты сильно пытаешься, имеют наибольшее значение.



Удели внимание не самому упражнению, а качеству его выполнения / Фото Anastase Maragos

4. Используй тепло для питания мышц

Когда он пытается ускорить восстановление, ему нравится тепло, увеличивающее кровообращение. Для этого достаточно просто принимать ванную или сходить в сауну. В такой атмосфере из твоих мышц выходят продукты жизнедеятельности и возвращаются питательные вещества.

Убедись, что твое тело действительно нагрето в ванной или сауне в течение 15 – 20 минут. Душ, к сожалению, с этой задачей не справится.

5. Экспериментируй с восстановлением

Тренер рекомендует не полагаться целиком и полностью на свой организм. Ему нужно помогать восстанавливаться. Для этого можно подобрать специальные средства, которые оказывают положительное влияние не только на рост мышц, но и на твое самочувствие. Но в этом случае лучше консультироваться со своим тренером. Он не только знает твой план тренировок, но может помочь определиться с оптимальным для тебя решением.



Иногда простого приема ванны недостаточно для восстановления / Фото Robson Hatsukami Morgan

Это интересно Приделы всего 10 минут: тренер показал крутой комплекс упражнений для пресса

Возьми на вооружение советы от Энди Галпина. С их помощью ты сможешь не только эффективно наращивать мышцы, но и сохранять их в отличном состоянии на протяжении многих лет. Работай над собой и будь всегда на высоте!