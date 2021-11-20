На этот раз к твоему вниманию крутой комплекс упражнений для пресса. Им поделился фитнес-тренер Брук Эшби. Выполняй его и скоро ты увидишь результаты, которые не позволят тебе остановиться.

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Особенность этой тренировки состоит в том, что для ее выполнения тебе нужен только фитнесс-мяч, а также хорошее настроение.

Это мои любимые упражнения с мячом для фитнеса. Они веселые, интересные, но, прежде всего, они работают,

– подчеркивает Эшби.

Выполнение упражнений на мяче проработает твою силу, предотвращающую вращение корпуса, а также вызовет изометрическую нагрузку на корпус (тип повторения, при котором ты делаешь паузу и таким образом напрягаешь мышцы).

Крутая тренировка для пресса с фитнес-мячом

Помешивание ложкой: 10 повторений на каждую сторону

Вытягивание вперед: 6 – 8 повторений

Планка: до усталости

Брук Эшби рекомендует отдыхать по 2 минуты между подходами. В целом же следует сделать 3 – 4 подхода, чтобы добиться желаемых результатов.

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

Советы от тренера:

удерживай подбородок напряженным

держи в напряжении ягодичные мышцы

прими широкую стойку, что сделает тебя более стойким; если это слишком легко – поставь ноги ближе друг к другу

начни с небольших кругов – чем больше круги, тем сложнее их выполнять

если выполнять эти упражнения сложно – делай это на коленях

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Возьми на вооружение этот комплекс упражнений. Он однозначно поможет тебе добиться желаемых результатов, а также позволит становиться лучшей версией себя вчерашнего!

Текст публикации Брука Эшби

3 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПРЕССА [10 минут]. Все, что вам нужно, это мяч для упражнений / швейцарский мяч, и у вас все хорошо!

Это должны быть мои любимые упражнения с мячом для упражнений. Они веселые, интересные, но, прежде всего, они работают.

Это проработает вашу силу, препятствующую вращению корпуса, а также вызовет изометрическую нагрузку на корпус (тип повторения, при котором вы делаете паузу и таким образом напрягаете мышцы).

Тренировка ниже

A1) Перемешайте кастрюлю по 10 раз с каждой стороны.

A2) Свиток пресса x 6 – 8

А3) Планки до упаду

Отдохните 2 минуты и идите снова

Повторите это 3 – 4 раза и этого достаточно.

ПРИМЕЧАНИЕ

– держать подбородок сжатым

– держи задницу подтянутой

– сначала примите широкую стойку, что сделает вас более устойчивым, и, если вам это покажется легким, вы можете поставить ноги ближе друг к другу, чтобы усложнить задачу

– начните с небольших кругов, чем больше круги, тем сложнее. Работайте над этим

– если это сложно, вы также можете сделать все это на коленях