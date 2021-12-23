Соблазнительная канадская легкоатлетка Алиша Ньюмен поделилась со своими подписчиками горячим фото. На нем она предстала в черном брючном костюме. Как ты понял, примерила она одежду на голое тело.

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В тот момент, когда вы мне говорите, что это невозможно, я говорю вам, что вы думаете слишком скромно,

– написала она под постом.

И мы не будем спорить с Алишей Ньюмен. По нашему мнению, нет ничего невозможного. Нужно просто приложить больше усилий. Что касается публикации спортсменки, то ее буквально засыпали лайками и комментариями. Традиционно лови лучшие из них:

"Ты очень красивая";

"Потрясающая Алиша";

"Твоя привлекательность не знает границ";

"Ты совершенно удивительна";

"Очень горячая и удивительная";

"Самая красивая женщина в сети";

"Я влюблен в тебя и твой образ";

"Настоящее пламя".



Соблазнительное фото Алиши Ньюмен взбудоражило сеть / Фото с инстаграма Ньюмен

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