Завтрак, который сделает тебя сильнее: 5 рецептов для мужчин, желающих набрать вес

Если ты вовсю пытаешься получить необходимое количество калорий, то тебе нужно серьезно подойти к вопросу своего рациона. Иногда недостаточно просто есть много. Как показывает практика, нужно добавить в свое обычное меню больше продуктов, богатых белком.

К твоему вниманию 5 крутых рецептов завтраков, богатых белком. С их помощью ты сможешь нарастить мышечную массу и добиться желаемых результатов в тренажерном зале!

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Панкейки с бананом и сывороткой

Что может быть лучше для начала дня, чем теплый панкейк? Этот рецепт тебе однозначно понравится.

Ингредиенты:

80 граммов овсянки

1 большой спелый банан

100 миллилитров воды

20 граммов протеинового порошка

1 яйцо

50 граммов черники

20 граммов меда

щепотка соли



Панкейки не только вкусные, но и очень сытные / Фото Calum Lewis

Приготовление:

Помести все ингредиенты (кроме меда и черники) в блендер и перемешай до однородной массы. Затем в разогретую сковороду налей немного масла и влей жидкое тесто. Должно получиться несколько панкейков. Не делай их слишком большими, иначе они будут не столь вкусными. Когда они станут коричневыми с обеих сторон, сними их со сковороды и посыпь медом и черникой. Не лишними будут греческий йогурт или арахисовая паста.

Макросы

Белок: 30 граммов

30 граммов Жиры: 12 граммов

12 граммов Углеводы: 95 граммов

Количество калорий: 640.

Греческий йогурт с бананом, грецким орехом и медом

Если у тебя нет бешеного аппетита с утра, то можно взять на вооружение такой завтрак. Этот рецепт позволит не только восполнить необходимое количество калорий, но и принести пользу организму.

Ингредиенты:

120 граммов банана (1 большой)

350 граммов греческого йогурта (10% жирности)

25 грамм несоленых грецких орехов

1 столовая ложка меда

25 граммов мюслей

Приготовление:

Нарежь банан кружками и брось все ингредиенты в миску. Приятного аппетита!

Макросы

Белок: 22 грамма

22 грамма Жиры: 56 граммов

56 граммов Углеводы: 84 грамма

Количество калорий: 844.

Сэндвич на завтрак с беконом и яйцом

Бутербродами уже никого не удивишь. Мы же рекомендуем попробовать вариант, который не только насытит, но и подарит необходимое количество питательных веществ.

Ингредиенты:

2 ломтика хлеба

3 ломтика бекона

1 половинка авокадо

2 яйца

2 яичных белка

1/4 красного лука



Приготовь себе сэндвич с авокадо и яйцом / Фото Joseph Gonzalez

Приготовление:

Выложи бекон на сковороду и обжарь ломтики около 2 минут. Затем добавь 2 яйца и 2 яичных белка с красным луком, пока поджариваешь хлеб. На хлеб выложи нарезанный авокадо. Сверху добавь яйца, бекон и лук.

Макросы

Белок: 24 грамма

24 грамма Жиры: 35 граммов

35 граммов Углеводы: 43 грамма

Количество калорий: 659.

Овсяные хлопья с бананом, арахисовым маслом, сывороткой и миндалем

Хрустящий миндаль, сливочная нотка арахисового масла и сладкий банановый вкус. Звучит вкрутую, не так ли?

Ингредиенты:

60 граммов банана (половина)

15 граммов арахисовой пасты

15 граммов миндаля

75 граммов овсянки

28 граммов порошка сывороточного протеина

щепотка морской соли

Приготовление:

Банан порезать кружочками, а миндаль мелко порезать. Овсянку поставить на огонь с водой и добавить щепотку соли для вкуса. Когда овсянка будет готова, добавь ложку сыворотки, банан, миндаль и арахисовое масло.

Макросы

Белок: 39 граммов

39 граммов Жиры: 25 граммов

25 граммов Углеводы: 65 граммов

Количество калорий: 844.

Смузи с бананом и миндалем

Пропускаешь завтрак? Это довольно плохая идея, если ты хочешь нарастить мышечную массу. Мы рекомендуем вместо этого попытаться позавтракать с помощью смузи.

Ингредиенты:

1 большой банан

100 миллилитров обезжиренного молока (можно и воду)

30 граммов овсянки

20 граммов миндаля

28 граммов сыворотки со вкусом шоколада

70 граммов греческого йогурта



Смузи подойдет для тех, кто не привык плотно завтракать. / Фото Jugoslocos

Приготовление:

Брось все в блендер и перемешивай, пока не получишь понравившуюся тебе структуру. Приятного аппетита!

Макросы

Белок: 36 граммов

36 граммов Жиры: 21 грамм

21 грамм Углеводы: 58 грамм

Количество калорий: 573.

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Эти 5 рецептов ты можешь чередовать каждый день, чтобы разнообразить свой завтрак. Гарантируем, что ты не только надолго будешь сохранять чувство сытости, но и сможешь наконец нарастить необходимую мышечную массу.