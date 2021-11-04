Завтрак, который сделает тебя сильнее: 5 рецептов для мужчин, желающих набрать вес

4 ноября 2021 , 07:39
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Источник:

Men's Health

Если ты вовсю пытаешься получить необходимое количество калорий, то тебе нужно серьезно подойти к вопросу своего рациона. Иногда недостаточно просто есть много. Как показывает практика, нужно добавить в свое обычное меню больше продуктов, богатых белком.

К твоему вниманию 5 крутых рецептов завтраков, богатых белком. С их помощью ты сможешь нарастить мышечную массу и добиться желаемых результатов в тренажерном зале!

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Панкейки с бананом и сывороткой

Что может быть лучше для начала дня, чем теплый панкейк? Этот рецепт тебе однозначно понравится.

Ингредиенты:

  • 80 граммов овсянки
  • 1 большой спелый банан
  • 100 миллилитров воды
  • 20 граммов протеинового порошка
  • 1 яйцо
  • 50 граммов черники
  • 20 граммов меда
  • щепотка соли


Панкейки не только вкусные, но и очень сытные / Фото Calum Lewis

Приготовление:

  1. Помести все ингредиенты (кроме меда и черники) в блендер и перемешай до однородной массы.
  2. Затем в разогретую сковороду налей немного масла и влей жидкое тесто. Должно получиться несколько панкейков. Не делай их слишком большими, иначе они будут не столь вкусными.
  3. Когда они станут коричневыми с обеих сторон, сними их со сковороды и посыпь медом и черникой. Не лишними будут греческий йогурт или арахисовая паста.

Макросы

  • Белок: 30 граммов
  • Жиры: 12 граммов
  • Углеводы: 95 граммов

Количество калорий: 640.

Греческий йогурт с бананом, грецким орехом и медом

Если у тебя нет бешеного аппетита с утра, то можно взять на вооружение такой завтрак. Этот рецепт позволит не только восполнить необходимое количество калорий, но и принести пользу организму.

Ингредиенты:

  • 120 граммов банана (1 большой)
  • 350 граммов греческого йогурта (10% жирности)
  • 25 грамм несоленых грецких орехов
  • 1 столовая ложка меда
  • 25 граммов мюслей

Приготовление:

  1. Нарежь банан кружками и брось все ингредиенты в миску. Приятного аппетита!

Макросы

  • Белок: 22 грамма
  • Жиры: 56 граммов
  • Углеводы: 84 грамма

Количество калорий: 844.

Сэндвич на завтрак с беконом и яйцом

Бутербродами уже никого не удивишь. Мы же рекомендуем попробовать вариант, который не только насытит, но и подарит необходимое количество питательных веществ.

Ингредиенты:

  • 2 ломтика хлеба
  • 3 ломтика бекона
  • 1 половинка авокадо
  • 2 яйца
  • 2 яичных белка
  • 1/4 красного лука


Приготовь себе сэндвич с авокадо и яйцом / Фото Joseph Gonzalez

Приготовление:

  1. Выложи бекон на сковороду и обжарь ломтики около 2 минут.
  2. Затем добавь 2 яйца и 2 яичных белка с красным луком, пока поджариваешь хлеб.
  3. На хлеб выложи нарезанный авокадо. Сверху добавь яйца, бекон и лук.

Макросы

  • Белок: 24 грамма
  • Жиры: 35 граммов
  • Углеводы: 43 грамма

Количество калорий: 659.

Овсяные хлопья с бананом, арахисовым маслом, сывороткой и миндалем

Хрустящий миндаль, сливочная нотка арахисового масла и сладкий банановый вкус. Звучит вкрутую, не так ли?

Ингредиенты:

  • 60 граммов банана (половина)
  • 15 граммов арахисовой пасты
  • 15 граммов миндаля
  • 75 граммов овсянки
  • 28 граммов порошка сывороточного протеина
  • щепотка морской соли

Приготовление:

  1. Банан порезать кружочками, а миндаль мелко порезать.
  2. Овсянку поставить на огонь с водой и добавить щепотку соли для вкуса.
  3. Когда овсянка будет готова, добавь ложку сыворотки, банан, миндаль и арахисовое масло.

Макросы

  • Белок: 39 граммов
  • Жиры: 25 граммов
  • Углеводы: 65 граммов

Количество калорий: 844.

Смузи с бананом и миндалем

Пропускаешь завтрак? Это довольно плохая идея, если ты хочешь нарастить мышечную массу. Мы рекомендуем вместо этого попытаться позавтракать с помощью смузи.

Ингредиенты:

  • 1 большой банан
  • 100 миллилитров обезжиренного молока (можно и воду)
  • 30 граммов овсянки
  • 20 граммов миндаля
  • 28 граммов сыворотки со вкусом шоколада
  • 70 граммов греческого йогурта


Смузи подойдет для тех, кто не привык плотно завтракать. / Фото Jugoslocos

Приготовление:

  1. Брось все в блендер и перемешивай, пока не получишь понравившуюся тебе структуру. Приятного аппетита!

Макросы

  • Белок: 36 граммов
  • Жиры: 21 грамм
  • Углеводы: 58 грамм

Количество калорий: 573.

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Эти 5 рецептов ты можешь чередовать каждый день, чтобы разнообразить свой завтрак. Гарантируем, что ты не только надолго будешь сохранять чувство сытости, но и сможешь наконец нарастить необходимую мышечную массу.

Автор: Назарій Лазур