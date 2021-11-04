Сніданок, який зробить тебе сильнішим: 5 рецептів для чоловіків, які хочуть набрати вагу

Якщо ти щосили намагаєшся отримати необхідну кількість калорій, то тобі потрібно серйозно підійти до питання свого раціону. Іноді недостатньо просто багато їсти. Як показує практика, потрібно додати до свого звичного меню більше продуктів, багатих білком.

До твоєї уваги 5 крутих рецептів сніданків, багатих на білок. З їхньою допомогою ти зможеш наростити м'язову масу й досягнути бажаних результатів у тренажерному залі!

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Панкейки з бананом і сироваткою

Що може бути кращим для початку дня, ніж теплий панкейк? Цей рецепт тобі однозначно сподобається.

Інгредієнти:

80 грамів вівсянки

1 великий стиглий банан

100 мілілітрів води

20 грамів протеїнового порошку

1 яйце

50 грамів чорниці

20 грамів меду

дрібка солі



Панкейки не лише смачні, а й дуже ситні / Фото Calum Lewis

Приготування:

Помісти усі інгредієнти (крім меду та чорниці) у блендер і перемішай до однорідної маси. Потім у розігріту сковороду налий трохи олії та влий рідке тісто. Має вийти кілька панкейків. Не роби їх занадто великими, інакше вони будуть не такими смачними. Коли вони стануть коричневими з обох боків, зніми їх зі сковороди та посип медом і чорницею. Не зайвими будуть грецький йогурт або арахісова паста.

Макроси

Білок: 30 грамів

30 грамів Жири: 12 грамів

12 грамів Вуглеводи: 95 грамів

Кількість калорій: 640.

Грецький йогурт з бананом, волоським горіхом і медом

Якщо у тебе немає шаленого апетиту зранку, то можна взяти на озброєння такий сніданок. Цей рецепт дозволить не лише поповнити необхідну кількість калорій, а й принести користь організму.

Інгредієнти:

120 грамів банана (1 великий)

350 грамів грецького йогурту (10% жирності)

25 грамів несолоних волоських горіхів

1 столова ложка меду

25 грамів мюслів

Приготування:

Наріж банан кружальцями та кинь усі інгредієнти в миску. Смачного!

Макроси

Білок: 22 грами

22 грами Жири: 56 грамів

56 грамів Вуглеводи: 84 грами

Кількість калорій: 844.

Сендвіч на сніданок з беконом та яйцем

Бутербродами уже нікого не здивуєш. Ми ж рекомендуємо тобі спробувати варіант, який не лише наситить, а й подарує необхідну кількість поживних речовин.

Інгредієнти:

2 скибочки хліба

3 скибочки бекону

1 половинка авокадо

2 яйця

2 яєчні білки

1/4 червоної цибулі



Приготуй собі сендвіч з авокадо та яйцем / Фото Joseph Gonzalez

Приготування:

Виклади бекон на сковороду й обсмаж скибочки близько 2 хвилин. Потім додай 2 яйця та 2 яєчні білки з червоною цибулею, поки підсмажуєш хліб. На хліб виклади нарізаний авокадо. Зверху додай яйця, бекон і цибулю.

Макроси

Білок: 24 грами

24 грами Жири: 35 грамів

35 грамів Вуглеводи: 43 грами

Кількість калорій: 659.

Вівсяні пластівці з бананом, арахісовим маслом, сироваткою та мигдалем

Хрумкий мигдаль, вершкова нотка арахісової олії та солодкий банановий смак. Звучить круто, чи не так?

Інгредієнти:

60 грамів банана (половина)

15 грамів арахісової пасти

15 грамів мигдалю

75 грамів вівсянки

28 грамів порошку сироваткового протеїну

дрібка морської солі

Приготування:

Банан нарізати кружальцями, а мигдаль дрібно нарізати. Вівсянку поставити на вогонь з водою та додати дрібку солі для смаку. Коли вівсянка буде готова, додай ложку сироватки, а також банан, мигдаль та арахісове масло.

Макроси

Білок: 39 грамів

39 грамів Жири: 25 грамів

25 грамів Вуглеводи: 65 грамів

Кількість калорій: 844.

Смузі з бананом та мигдалем

Пропускаєш сніданок? Це доволі погана ідея, якщо ти хочеш наростити м'язову масу. Ми рекомендуємо замість цього спробувати поснідати за допомогою смузі.

Інгредієнти:

1 великий банан

100 мілілітрів знежиреного молока (можна і воду)

30 грамів вівсянки

20 грамів мигдалю

28 грамів сироватки зі смаком шоколаду

70 грамів грецького йогурту



Смузі підійде для тих, хто не звик щільно снідати / Фото Jugoslocos

Приготування:

Кинь усе в блендер і перемішуйте, доки не отримаєш структуру, яка тобі сподобається. Смачного!

Макроси

Білок: 36 грамів

36 грамів Жири: 21 грам

21 грам Вуглеводи: 58 ​​грамів

Кількість калорій: 573.

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