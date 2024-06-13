Женщина вылезла на крышу автомобиля и разделась догола после полицейской погони
Источник:Daily Star
Странный инцидент произошел на оживленном шоссе в Калифорнии в США. 35-летняя женщина вылезла на крышу своего внедорожника через люк и разделась на глазах у шокированных водителей других машин.
Конечно, ее арестовали. И дальше бы разбиралась только полиция, но мы живем в эпоху технологий, поэтому событие было заснято на камеру и выплыло в социальные сети.
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Женщина разделась догола на крыше автомобиля
На кадрах видно, как голая женщина стоит на крыше автомобиля на трассе I-405 вблизи района Калвер-Сити в Лос-Анджелесе. Движение вокруг замедлилось, ведь зрелище шокировало водителей.
Впоследствии стало известно, что что у инцидента была предыстория: две патрульные машины дорожной полиции Калифорнии пытались остановить черный внедорожник. Автомобиль остановился, и вдруг женщина вылезла через люк на крышу.
Уже на машине 35-летняя женщина, одета в серые шорты и белую футболку, подняла руки вверх, а потом внезапно сбросила с себя одежду, обнажив грудь.
Шокированные водители проезжали мимо, но по меньшей мере двое из них успели снять этот странный момент на свои смартфоны. Один из них "подбодрил" женщину, с криком "давай, девочка". И после этого та сбросила шорты вниз и предстала уже полностью обнаженной.
Что ж, в конце концов она была взята под стражу и ее обвинили в совершении уголовных преступлений – это побег от полиции, сопротивление аресту и избиение.
К слову, в Киеве буквально за несколько дней до этого случилась отдаленно похожая история: мужчина пытался "потанцевать" на автомобиле полиции. Для него все также тогда завершилось задержанием и обвинениями в преступлении.