Женщина вылезла на крышу автомобиля и разделась догола после полицейской погони

Странный инцидент произошел на оживленном шоссе в Калифорнии в США. 35-летняя женщина вылезла на крышу своего внедорожника через люк и разделась на глазах у шокированных водителей других машин.

Конечно, ее арестовали. И дальше бы разбиралась только полиция, но мы живем в эпоху технологий, поэтому событие было заснято на камеру и выплыло в социальные сети.

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Женщина разделась догола на крыше автомобиля

На кадрах видно, как голая женщина стоит на крыше автомобиля на трассе I-405 вблизи района Калвер-Сити в Лос-Анджелесе. Движение вокруг замедлилось, ведь зрелище шокировало водителей.

Впоследствии стало известно, что что у инцидента была предыстория: две патрульные машины дорожной полиции Калифорнии пытались остановить черный внедорожник. Автомобиль остановился, и вдруг женщина вылезла через люк на крышу.

Уже на машине 35-летняя женщина, одета в серые шорты и белую футболку, подняла руки вверх, а потом внезапно сбросила с себя одежду, обнажив грудь.

Женщина в США вылезла на крышу авто и разделась посреди дороги / Коллаж 24 Канала из фотографий из соцсетей

Шокированные водители проезжали мимо, но по меньшей мере двое из них успели снять этот странный момент на свои смартфоны. Один из них "подбодрил" женщину, с криком "давай, девочка". И после этого та сбросила шорты вниз и предстала уже полностью обнаженной.

Что ж, в конце концов она была взята под стражу и ее обвинили в совершении уголовных преступлений – это побег от полиции, сопротивление аресту и избиение.

К слову, в Киеве буквально за несколько дней до этого случилась отдаленно похожая история: мужчина пытался "потанцевать" на автомобиле полиции. Для него все также тогда завершилось задержанием и обвинениями в преступлении.