Жінка вилізла на дах автомобіля і роздяглася догола після поліцейської погоні

Дивний інцидент стався на жвавому шосе в Каліфорнії у США. 35-річна жінка вилізла на дах свого позашляховика через люк і роздяглася на очах у шокованих водіїв інших машин.

Звісно, її заарештували. І далі б розбиралася тільки поліція, але ж ми живемо в епоху технологій, тож подія потрапила на камеру і випливла в соціальні мережі.

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Жінка роздяглася догола на даху автомобіля

На кадрах видно, як гола жінка стоїть на даху автомобіля на трасі I-405 поблизу району Калвер-Сіті в Лос-Анджелесі. Рух навколо сповільнився, адже видовище шокувало водіїв.

Згодом стало відомо, що інцидент мав передісторію: дві патрульні машини дорожньої поліції Каліфорнії намагалися зупинити чорний позашляховик. Автомобіль зупинився, аж раптом жінка вилізла через люк на дах.

Вже на машині 35-річна жінка, одягнена в сірі шорти й білу футболку, підняла руки вгору, а потім раптово скинула з себе одяг, оголивши груди.

Жінка у США вилізла на дах авто та роздягнулася посеред дороги / Колаж 24 Каналу зі світлин із соцмереж

Шоковані водії проїжджали повз, але щонайменше двоє з них встигли зняти цей дивний момент на свої смартфони. Один із них "підбадьорив" жінку вигуком "давай, дівчинко". І після цього та скинула шорти донизу та постала вже повністю оголеною.

Що ж, зрештою її взяли під варту та звинуватили у скоєнні кримінальних злочинів – це втеча від поліції, опір арешту і побиття.

До слова, у Києві буквально за кілька днів до цього трапилася віддалено схожа історія: чоловік намагався "потанцювати" на автомобілі поліції. Для нього все також тоді завершилося затриманням та звинуваченнями у злочині.