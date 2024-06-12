Сегодня мы вспомним о 20 исторических фигурах, которые, возможно, имели некоторые необычные привычки. Хотя их вклад в историю и культуру нельзя отрицать, а их наследие продолжает вдохновлять и восхищать нас и сегодня.
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20 исторических фигур с причудливыми привычками
- Наполеон Бонапарт, известный французский полководец и император, имел привычку каждое утро принимать холодную ванну. Он считал, что эта практика помогает взбодрить тело и разум, и даже имел специальную ванну, которую возил с собой в походы.
- А вот Бенджамин Франклин, один из отцов-основателей США, увлекался воздушными ваннами. Он часто проводил время голым перед открытым окном, считая, что делать это просто необходимо для крепкого здоровья.
- Королева Англии Елизавета I была известна своей любовью к сахару. Она ежедневно потребляла огромное количество лакомств, от марципанов до сахарных скульптур. Говорят, к моменту смерти ее зубы настолько разрушились, что их пришлось удалить.
- Известный композитор Вольфганг Амадей Моцарт имел привычку постоянно постукивать ногой и издавать странные звуки во время работы. Он также подпрыгивал от волнения, когда ему нравилось то или иное музыкальное произведение.
- Художник Винсент ван Гог, известный своими красочными работами, имел странную привычку есть желтую краску. Он считал, что желтый цвет положительно влияет на него и часто употреблял небольшое количество краски, чтобы поднять себе настроение.
- Чарльз Дарвин, известный своей теорией эволюции, имел странную привычку собирать и классифицировать различные предметы, среди которых – морские ракушки, окаменелости и птичьи перья. Он часами изучал и классифицировал эти предметы, часто в ущерб другой работе.
- Мария Кюри, ученая польского происхождения, имела привычку носить в кармане пробирки с радиоактивными веществами. Она часто использовала эти пробирки в своих экспериментах, подвергая себя опасному уровню радиации.
Их вклад в историю и культуру нельзя отрицать... / Коллаж 24 Канала
- Альберт Эйнштейн, известный физик и математик, имел привычку не носить носков. Он считал, что носки – это лишние хлопоты, и часто обходился без них, даже в холодное время.
- Английская королева Виктория имела странную привычку носить с собой кусок хлеба, куда бы она ни шла. Она кормила им птиц в парке или давала нищим, которых встречала на улице.
- Писатель Эрнест Хемингуэй имел привычку писать стоя. Он считал, что такая практика помогает ему яснее мыслить и эффективнее писать, и даже имел для этого специальный письменный стол.
- Зигмунд Фрейд, австрийский психоаналитик и основатель психоанализа, имел привычку выкуривать до 20 сигар в день. Он считал, что курение помогает ему мыслить яснее, и даже прописывал сигары некоторым своим пациентам как форму терапии.
- Чарльз Диккенс, известный писатель, имел привычку переставлять мебель в своем доме каждый раз, когда заканчивал новую книгу. Он считал, что это помогает ему очистить разум и начинать с чистого листа каждый новый проект.
- Людвиг ван Бетховен, немецкий композитор, имел странную привычку обливать голову холодной водой перед тем, как начать писать. Он считал, что эта практика помогает стимулировать мозг и повышает концентрацию внимания.
- Никола Тесла, изобретатель и электротехник, имел привычку считать шаги и выполнять различные расчеты во время ходьбы. Он считал, что такая практика помогает держать ум острым и сосредоточенным.
Но и об их неординарных привычках также интересно знать! / Коллаж 24 Канала
- Исаак Ньютон, математик и физик, имел странную привычку вставлять металлический зонд в глазницу и нажимать на глазное яблоко. Он считал, что эта практика помогает стимулировать зрительный нерв и улучшает зрение.
- Вирджиния Вулф, писательница и феминистка, имела привычку писать в сарайчике в саду. Она верила, что уединение и тишина в сарае помогают ей сосредоточиться и создавать свои лучшие произведения.
- Микеланджело, художник и скульптор эпохи Возрождения, имел привычку работать в своей постели. Он часто рисовал и лепил в кровати, используя подушки для поддержки головы и рук.
- Пифагор, древнегреческий философ и математик, имел странную привычку избегать бобов. Он считал, что бобы – это форма зла, не ел их сам и не позволял своим последователям их есть.
- Эдгар Аллан По, писатель и поэт, имел привычку писать, лежа на диване. Он считал, что такая позиция помогает ему мыслить более ясно и творчески.
- Мария Антуанетта, последняя королева Франции перед Французской революцией, имела привычку коллекционировать миниатюрных животных. У нее был целый зверинец крошечных существ – собак, коров, даже жирафа, – которых она держала в своих частных апартаментах.