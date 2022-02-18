Зимние Олимпиады: кто выиграл больше всех медалей в истории и другие интересности

18 февраля 2022 , 08:29
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Источник:

по материалами Olympics.com

Знаешь ли ты, кто выиграл 15 медалей на зимних Олимпиадах? Или – чем же особенен прыгун из Японии Нориаки Касаи?

Мы с радостью расскажем. Об этих интересных фактах из истории зимних Игр, и о других. Как раз актуально к Пекину-2022, уже бегущему к своему финишу.

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Неожиданные рекорды и другие интересности о зимних Олимпиадах

О наградах

  • За всю историю зимних Олимпийских игр никто не выиграл больше наград, чем Марит Бьерген. Эта норвежская лыжница получила 15 медалей – 8 золотых, 4 серебряных, 3 бронзовые.
  • Больше всех медалей на зимних Олимпийских играх за всю историю получила та же Норвегия – 405 (142 золотые, 141 серебряную и 122 бронзовые).
  • Эдвард Иган из США является единственным спортсменом, выигравшим золотые медали как на летних, так и на зимних Олимпийских играх – золото в боксе в Антверпене 1920 года и в бобслее в Лейк-Плэсиде 1932 года.

О необычном

  • После Осло 1952 Пекин является всего второй столицей, где проводят зимние Олимпийские игры.
  • В первых зимних Олимпийских играх в Шамоне в 1924 году участвовали только 13 женщин. В Пхенчхане в 2018 году их было 1242.
  • Впервые в истории спортсмены из КНДР (Корейской Народно-Демократической Республики) и Республики Корея вышли на Олимпийский стадион в Пхенчхане 2018 под одним флагом – чтобы представлять объединенную Корею. Жаль, но с тех пор отношения стран так и не улучшились.


26 лет на высочайшем уровне: японский прыгун участвовал в 8 Олимпиадах / Фото unsplash

О личностях

  • Японский прыгун с трамплина Нориаки Касаи выступал на восьми зимних Олимпийских играх – от Альбервиля 1992 года до Пхенчхана 2018 года.
  • Серебряный призер Олимпиады во фристайле Гас Кенворти является также актером сериала "Американская история ужасов". О, а еще он – открытый гей, что редкость в спорте.
  • Главой церемоний открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 1960 года в Калифорнии был, не поверишь, Уолт Дисней.
Автор: Олесь Друкач