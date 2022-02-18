Зимние Олимпиады: кто выиграл больше всех медалей в истории и другие интересности

Знаешь ли ты, кто выиграл 15 медалей на зимних Олимпиадах? Или – чем же особенен прыгун из Японии Нориаки Касаи?

Мы с радостью расскажем. Об этих интересных фактах из истории зимних Игр, и о других. Как раз актуально к Пекину-2022, уже бегущему к своему финишу.

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Неожиданные рекорды и другие интересности о зимних Олимпиадах

О наградах

За всю историю зимних Олимпийских игр никто не выиграл больше наград, чем Марит Бьерген. Эта норвежская лыжница получила 15 медалей – 8 золотых, 4 серебряных, 3 бронзовые.

получила 15 медалей – 8 золотых, 4 серебряных, 3 бронзовые. Больше всех медалей на зимних Олимпийских играх за всю историю получила та же Норвегия – 405 (142 золотые, 141 серебряную и 122 бронзовые).

– 405 (142 золотые, 141 серебряную и 122 бронзовые). Эдвард Иган из США является единственным спортсменом, выигравшим золотые медали как на летних, так и на зимних Олимпийских играх – золото в боксе в Антверпене 1920 года и в бобслее в Лейк-Плэсиде 1932 года.

О необычном

После Осло 1952 Пекин является всего второй столицей , где проводят зимние Олимпийские игры.

, где проводят зимние Олимпийские игры. В первых зимних Олимпийских играх в Шамоне в 1924 году участвовали только 13 женщин . В Пхенчхане в 2018 году их было 1242.

. В Пхенчхане в 2018 году их было 1242. Впервые в истории спортсмены из КНДР (Корейской Народно-Демократической Республики) и Республики Корея вышли на Олимпийский стадион в Пхенчхане 2018 под одним флагом – чтобы представлять объединенную Корею. Жаль, но с тех пор отношения стран так и не улучшились.



26 лет на высочайшем уровне: японский прыгун участвовал в 8 Олимпиадах / Фото unsplash

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