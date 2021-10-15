Звезда кроссфита прожил день по графику Мистера Олимпии: как это на него повлияло

Ноа Ульсен кое-что знает о подготовке к жестким соревнованиям. Спортсмен участвовал в CrossFit Games не менее 8 раз. В новом ролике Ульсен берет на себя другой вид подготовки к тренировкам. Он встречается с бодибилдером и победителем Мистера Олимпии Крисом Бамстедом.

Наш герой пытается пройти через программу тренировок и план диеты, используемые Мистером Олимпия. Смотри, как на кроссфитера повлияло изменение привычного подхода к работе над своим телом.

Примечательно Первая украинская миссия на Луну представлена на Экспо-2020 в Дубае

"Моё фитнес-путешествие началось в мире бодибилдинга. Так же как с каждым парнем в старшем классе, когда ты хочешь стать большим только потому, что хочешь. Поэтому я начал делать это в течение определенного времени, а затем перешел в кроссфит", – рассказывает он.

Ульсен признает, что никогда не разбирался в бодибилдинге так далеко, как Бамстед. И очень рад лично познакомиться с ежедневным расписанием чемпиона.

Бамстед объясняет, что около 4 месяцев в году он обычно готовится к соревнованиям. Но даже в межсезонье он все еще находится в режиме подготовки, когда дело касается его диеты.

"Ты не просто тренируешь мышцы, ты постепенно тренируешь свой метаболизм, чтобы справляться с большим количеством пищи. Если к концу дня я ем больше калорий, чем годом ранее, и я в такой же форме, то мой метаболизм улучшится", – подчеркивает Бамстед.

Смотри, как Ноа Ульсен прожил день по графику Мистера Олимпия:

После завтрака (который, как объясняет Бамстед, он ест как можно позже, чтобы потом ограничить количество времени между следующими приемами пищи), они вдвоем идут в зал. Там Бамстед помогает Ульсену провести тренировку груди. Затем, после окончания тренировки, он знакомит нашего героя с другими важными компонентами любого соревнования: совершенствованием поз бодибилдера.

"Я умею сгибаться, но не умею позировать", – говорит Ульсен.

Это интересно Сможет ли энтузиаст побороть 5 норвежских военных: сумасшедший вызов

Однако под опекой Бамстеда он вскоре осваивает классическое позирование бодибилдера. Поэтому можем со смелостью заявить, что Ульсен вполне мог бы принять участие в соревнованиях Мистер Олимпия. Возможно, он и не выиграл бы сразу, но потенциал у нашего героя большой.