Зірка кросфіту прожив день за графіком Містера Олімпії: як це на нього вплинуло

Ноа Ульсен дещо знає про підготовку до жорстких змагань. Спортсмен брав участь у CrossFit Games щонайменше 8 разів. У новому ролику Ульсен бере на себе інший вид підготовки до тренувань. Він зустрічається з бодибілдером і переможцем Містера Олімпії Крісом Бамстедом.

Наш герой пробує пройти через програму тренувань та план дієти, які використовує Містер Олімпія. Дивися, як на кросфітера вплинула зміна звичного підходу до роботи над своїм тілом.

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"Моя фітнес-подорож почалася у світі бодибілдингу. Так само як з кожним хлопцем у старшому класі, коли ти хочеш стати великим тільки тому, що хочеш. Тож я почав робити це протягом певного часу, а потім перейшов у кросфіт", – розповідає він.

Ульсен визнає, що ніколи не розбирався у бодибілдингу так далеко, як Бамстед. І дуже радий особисто познайомитися з щоденним розкладом чемпіона.

Бамстед пояснює, що близько 4 місяців у році він зазвичай готується до змагань. Але навіть у міжсезоння він все ще перебуває у режимі підготовки, коли справа стосується його дієти.

"Ти не просто тренуєш м'язи, ти поступово тренуєш свій метаболізм, щоб справлятися з великою кількістю їжі. Якщо до кінця дня я споживаю більше калорій, ніж роком раніше, і я в такій же формі, то мій метаболізм покращиться", – підкреслює Бамстед.

Дивися, як Ноа Ульсен прожив день за графіком Містера Олімпія:

Після сніданку (який, як пояснює Бамстед, він їсть якомога пізніше, щоб потім обмежити кількість часу між наступними прийомами їжі), вони удвох прямують до залу. Там Бамстед допомагає Ульсену провести тренування грудей. Потім, після закінчення тренування, він знайомить нашого героя з іншими важливими компонентами будь-якого змагання: вдосконаленням поз бодибілдера.

"Я вмію згинатися, але не вмію позувати", – каже Ульсен.

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Однак під опікою Бамстеда він незабаром опановує класичне позування бодибілдера. Тож можемо зі сміливістю заявити, що Ульсен цілком міг би взяти участь у змаганнях Містер Олімпія. Можливо, він і не виграв би відразу, але потенціал у нашого героя неабиякий.