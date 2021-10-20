Звезда Playboy Лекси Вуд порадовала сеть соблазнительными фото

На этот раз под нашим прицелом волшебная Лекси Вуд. Сексуальная звезда Playboy не устает радовать своих поклонников горячими фото. Не стал исключением последний ее пост, который не на шутку взбудоражил пользователей сети. Айда наслаждаться порцией соблазна вместе с Men 24!

На серии фотографий Лекси Вуд позирует в крохотном топе, шортиках и вязаном кардигане. Сразу же видно, что модель готова к похолоданию. А нам вот сразу же стало теплее, когда мы увидели этот пост в ленте инстаграма.

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Поклонникам Лекси Вуд безумно понравились фотографии. Они не только засыпали красавицу лайками, но и были максимально щедрыми на комментарии. Традиционно лови лучшие из них:

"Ты просто безупречна";

"Сексуальная и очень милая";

"Очень горячая малышка";

"Ты самая идеальная девушка на земле";

"Люблю тебя очень, Лекси";

"Чрезвычайно красивый ангел";

"Какая же ты волшебная";

"Провоцируй нас полностью".



Лекси Вуд похвасталась роскошным телом в сети / Фото с инстаграма Вуд



Лекси Вуд похвасталась роскошным телом в сети / Фото с инстаграма Вуд

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Лекси Вуд вызывает неподдельный восторг. Поэтому мы буквально рекомендуем подписаться на красавицу. Ты же не хочешь пропустить свеженькую порцию горяченького от звезды Playboy?