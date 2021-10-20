Зірка Playboy Лексі Вуд потішила мережу спокусливими фото

Цього разу під нашим прицілом чарівна Лексі Вуд. Сексуальна зірка Playboy не втомлюється тішити своїх прихильників гарячими фото. Не став виключенням останній її пост, який не на жарт розбурхав користувачів мережі. Гайда насолоджуватися порцією спокуси разом з Men 24!

На серії світлин Лексі Вуд позує у крихітному топі, шортиках і в'язаному кардигану. Відразу ж видно, що модель готова до похолодання. А нам от відразу ж стало тепліше, коли ми побачили цей пост у стрічці інстаграму.

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Прихильникам Лексі Вуд шалено сподобалися світлини. Вони не лише засипали красуню лайками, а й були максимально щедрими на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:

"Ти просто бездоганна";

"Сексуальна та дуже мила";

"Дуже гаряча крихітка";

"Ти найдосконаліша дівчина на землі";

"Люблю тебе дуже, Лексі";

"Надзвичайно вродливий ангел";

"Яка ж ти чарівна";

"Провокуй нас повністю".



Лексі Вуд похизувалася розкішним тілом у мережі / Фото з інстаграму Вуд



Лексі Вуд похизувалася розкішним тілом у мережі / Фото з інстаграму Вуд

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Лексі Вуд викликає непідробний захват. Тож ми буквально рекомендуємо підписатися на красуню. Ти ж не хочеш пропустити свіженьку порцію гаряченького від зірки Playboy?