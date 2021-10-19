На серии фото, которыми поделилась певица в сети, она позирует в купальнике. Кадры Оли Цибульской чрезвычайно сильно понравились ее фанатам. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, которые они оставили под публикацией звезды.

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"78 августа", – написала в шутку Оля Цибульская.

Поклонники певицы были щедрыми не только на лайки. Они еще и буквально засыпали комментариями любимую звезду. Традиционно лови лучшие из них:

"Ох же эта Цибульская";

"Это просто шикарно";

"Любуемся твоей красотой, Оля";

"Вау, какая фигура";

"Невероятная красота";

"Такая сочная";

"Настоящая зажигалка";

"Идеал женской красоты";

"Сексуальная бомба".



Оля Цибульская похвасталась роскошной фигурой в купальнике / Фото с инстаграма Цибульской



Оля Цибульская похвасталась роскошной фигурой в купальнике / Фото с инстаграма Цибульской

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