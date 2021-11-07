Звезда сериала "Элита" примерила жакет на голое тело: эффектные фото актрисы

На этот раз под нашим прицелом невероятная Мария Педраса. Сексуальная звезда сериала "Элита" регулярно радует своих подписчиков горячими фотографиями. Не стал исключением ее свежий пост. Так что айда наслаждаться порцией соблазна вместе с Men 24!

На фотографиях, которые Мария Педраса выложила на своем инстаграме, она позирует в жакете на голое тело. Публикация актрисы чрезвычайно пришлась по душе ее поклонникам. Оно не удивительно, ведь от фотографий звезды просто невозможно оторвать взгляд.

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Публикация Марии Педрасы безумно понравилась ее поклонникам. Об этом свидетельствуют более 500 тысяч лайков, а также множество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

"Ты невероятно красивая и потрясающая";

"Могу ли я на тебе жениться?";

"Какая ты простая и обаятельная";

"Любовь всей моей жизни";

"Ты – настоящая греческая богиня";

"Какая же она красивая";

"От тебя просто невозможно оторвать взгляда";

"Твой облик завораживает каждого".



Мария Педраса примерила жакет на голое тело / Фото из инстаграма Педрасы



Мария Педраса примерила жакет на голое тело / Фото из инстаграма Педрасы



Мария Педраса примерила жакет на голое тело / Фото из инстаграма Педрасы

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Следить за Марией Педрасой в инстаграме – сплошное удовольствие. Не удивительно, что с каждым днем ​​армия ее сторонников только растет. Ты, к слову, тоже можешь приобщиться к ней. Это позволит тебе одним из первых наслаждаться порцией соблазна от испанской актрисы.