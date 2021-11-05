На этот раз модель снялась в крошечном бикини. Выбор этого элемента гардероба позволяет достаточно полюбоваться соблазнительными формами Селесты Брайт. Признаемся, мы сами изрядно залипли на фотографии, которую выложила в сети красавица.

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"Я хочу как можно скорее отправиться куда-нибудь в тропики", – написала она под публикацией.

Мы тоже хотели бы сейчас быть где-нибудь в тропиках, а не наслаждаться выходками украинской погоды. А вишенкой на торте в этом случае могла бы стать сама Селеста. Но реальность несколько иная, поэтому мы пока можем разве что читать комментарии и любоваться фотографией, которая взбудоражила сеть:

"Крошка, ты чрезвычайно горяча";

"Ты очень красивая и потрясающая";

"Роскошная и сексуальная";

"Твоя соблазнительность зашкаливает";

"Ты просто безупречна";

"Самая красивая девушка в мире";

"Я влюблен в тебя";

"Этот жаркий кадр повышает температуру вокруг";

"Ты, как всегда, поражаешь своей красотой".



Селеста Брайт порадовала сеть горячим фото в бикини / Фото из инстаграма Брайт

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