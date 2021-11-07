Зірка серіалу "Еліта" приміряла жакет на голе тіло: ефектні фото актриси
Джерело:інстаграм Марії Педраси
Цього разу під нашим прицілом неймовірна Марія Педраса. Сексуальна зірка серіалу "Еліта" регулярно тішить своїх підписників гарячими фотографіями. Не став винятком її свіженький пост. Тож гайда насолоджуватися порцією спокуси разом з Men 24!
На світлинах, які Марія Педраса виклала на своєму інстаграмі, вона позує у жакеті на голе тіло. Публікація актриси надзвичайно припала до душі її прихильникам. Воно й не дивно, адже від фотографій зірки просто неможливо відірвати погляду.
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Публікація Марії Педраси шалено сподобалася її прихильникам. Про це свідчать понад 500 тисяч лайків, а також безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них:
- "Ти неймовірно красива та приголомшлива";
- "Чи можу я з тобою одружитися?";
- "Яка ти проста та чарівна";
- "Кохання усього мого життя";
- "Ти – справжня грецька богиня";
- "Яка ж вона вродлива";
- "Від тебе просто неможливо відірвати погляду";
- "Твоя зовнішність заворожує кожного".
Марія Педраса приміряла жакет на голе тіло / Фото з інстаграму Педраси
Марія Педраса приміряла жакет на голе тіло / Фото з інстаграму Педраси
Марія Педраса приміряла жакет на голе тіло / Фото з інстаграму Педраси
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Слідкувати за Марією Педрасою в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож не дивно, що з кожним днем армія її прихильників лише зростає. Ти, до слова, теж можеш долучитися до неї. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися порцією спокуси від іспанської актриси.