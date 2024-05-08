Для чого насправді призначені ручки над дверима в автомобілі та інші корисні дрібнички
8 травня 2024, 12:39Читать новость на русском
Джерело:Mirror
Ручка є над кожними дверима автомобіля, та призначена вона не лише для того, щоб триматися, коли водій проходить повороти трохи швидше, ніж ти хотів би. Насправді вона потрібна для людей з обмеженою мобільністю.
Користувач колісного крісла або будь-хто, кому бракує сили в ногах, може використовувати ці ручки для того, щоб сісти в автомобіль або вийти з нього. А також для стабільності під час маневрування в зручному положенні.
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Ось ще 5 корисних функцій в авто, про які ти, можливо, не знав
- Локатор паливного бака – щоб в орендованому чи позиченому автомобілі, заїжджаючи на заправку, бачити, з якого боку треба заправлятися. Біля більшості датчиків рівня бензину є маленька стрілка, яка вказує, з якого боку розташований бак.
- Індикатори стану дороги. Якщо звернеш увагу на приладову панель нового автомобіля, під час поїздок у холодні дні ти можеш помітити незвичайний індикатор, що нагадує дорогу зі сніжинками. Це попередження, що зовнішня температура досить низька і дороги могли замерзнути.
- Контроль стійкості. Під час руху мокрою або зледенілою дорогою ти можеш іноді помічати спалахи світлового індикатора, що зображують занос маленького автомобіля. Це ознака, що система курсової стійкості миттєво активувалася, щоб утримати тебе на траєкторії. Датчики визначають, що автомобіль повертає занадто сильно (готуючись до розвороту) або недостатньо (ризикуючи з'їхати з дороги), і застосовують гальма на одному або декількох колесах, щоб упоратися з поворотом.
- Монітор тиску в шинах. З 2008 року всі нові автомобілі оснащують датчиками, які стежать за тиском у шинах. Якщо закінчується повітря, індикатор на приладовій панелі, який зазвичай має форму поперечного перерізу шини зі знаком оклику, попередить про це. У деяких моделях індикатор навіть вказує, яка саме шина втрачає повітря.
- Передні протитуманні фари. Це додатковий набір невеликих освітлювачів, розташованих під фарами й задніми ліхтарями. Майже всі автомобілі мають такі ззаду, але саме спереду вони можуть бути найбільш корисними для водія, адже забезпечують тому більше візуальних орієнтирів під час туману або снігопаду, коли дорогу попереду важко розгледіти.