Руйнуємо рутину: 3 круті вправи для преса, які варто спробувати кожному

Ми не втомлюємося шукати цікаві вправи, які допоможуть тобі отримувати ще більше задоволення та результатів від тренувань. Цього разу лови комплекс, який дозволить тобі накачати прес.

Крутими вправами поділився експерт з ютуб-каналу "Запитай тренера!". Його особливість полягає в тому, що для виконання тобі не потрібно виходити з дому. Достатньо лише зручного спортивного одягу, а також медбола. Тож гайда разом з Men 24 ставати кращою версією себе вчорашнього!

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Пора нарешті позбутися думки про те, що для роботи над сталевим пресом потрібно виконувати лише скручування. Тренер на власному прикладі доводить, що накачати прес можна за допомогою цікавих і аж ніяк не одноманітних вправ.

Як накачати сталевий прес – круті вправи

Це дозволить не лише підвищити результативність, а й уникнути травматизму.

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

1. Повороти з медболом

Тренер наголошує на тому, що це статодинамічна вправа, в якій акцент робиться на бічні м'язи преса.

Завдання: виконати 3 підходи по 30 – 50 повторень.

2. Відтискання з медболом

Це вправа з власною вагою. У ній акцент робиться на грудні та дельтовидні м'язи. Також вона передбачає статичне навантаження на прямі м'язи живота.

Завдання: виконати 3 підходи по 10 – 15 повторень.

3. Обведення ніг медболом

Це статодинамічна вправа з навантаженням на дельтовидні м'язи та м'язи преса.

Завдання: виконати 3 підходи по 20 – 30 повторень.

Цей комплекс вправ ти можеш додати до своєї звичної програми або перетворити на справжній суперсет.

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Отримуй задоволення та не лінуйся працювати над собою. Усе для того, щоб дуже скоро побачити результати, які не дозволять тобі зупинитися на досягнутому.

Це цікаво – Як привести себе у форму – дивися відео:

Текст публікації "Запитай тренера"

Ловіть 3 незвичайні вправи для м'язів пресу!

1. Повороти з медболом – статодинамічна вправа з акцентом на бічні м'язи преса!

2. Відтискання з медболом – вправа з власною вагою, з акцентом на грудні та дельтовидніі м'язи, зі статичним навантаженням на прямі м'язи живота!

3. Обведення ніг медболом – статодинамічна вправа з навантаженням на дельтовидні м'язи та м'язи преса!

Залишайте вподобайку, щоб не втратити. А ви вже пробували якусь із цих вправ?