Разрушаем рутину: 3 крутых упражнения для пресса, которые стоит попробовать каждому
Источник:ютьюб-канал "Спроси тренера!"
Мы не устаем искать интересные упражнения, которые помогут тебе получать еще большее удовольствие и результатов от тренировок. На этот раз лови комплекс, который позволит тебе накачать пресс.
Крутыми упражнениями поделился эксперт по ютьюб-канала "Спроси тренера!". Его особенность состоит в том, что для исполнения тебе не нужно выходить из дома. Достаточно только удобной спортивной одежды, а также медбола. Так что айда вместе с Men 24 становиться лучшей версией себя вчерашнего!
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Пора наконец-то избавиться от мысли, что для работы над стальным прессом нужно выполнять только скручивание. Тренер на собственном примере доказывает, что накачать пресс можно с помощью интересных и отнюдь не однообразных упражнений.Не забывай разогреться перед тренировкой. Это позволит не только повысить результативность, но и избежать травматизма.
Как накачать стальной пресс – крутые упражнения
Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:
1. Повороты с медболом
Тренер отмечает, что это статодинамическое упражнение, в котором акцент делается на боковые мышцы пресса.
- Задание: выполнить 3 подхода по 30 – 50 повторений.
2. Отжимание с медболом
Это упражнение с собственным весом. В нем акцент делается на грудные и дельтовидные мышцы. Также оно предполагает статическую нагрузку на прямые мышцы живота.
- Задание: выполнить 3 подхода по 10 – 15 повторений.
3. Обведение ног медболом
Это статодинамическое упражнение с перегрузкой на дельтовидные мускулы и мускулы пресса.
- Задание: выполнить 3 подхода по 20 – 30 повторений.
Этот комплекс упражнений ты можешь добавить в привычную программу или превратить в настоящий суперсет.
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Получай удовольствие и не ленись работать над собой. Все для того, чтобы очень скоро увидеть результаты, которые не позволят остановиться на достигнутом.
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Текст публикации "Спроси тренера"
Ловите 3 необычных упражнения для мышц пресса!
1. Повороты с медболом – статодинамическое упражнение с акцентом на боковые мышцы пресса!
2. Отжимание с медболом – упражнение с собственным весом, с акцентом на грудные и дельтовидные мышцы, со статической нагрузкой на прямые мышцы живота!
3. Обведение ног медболом – статодинамическое упражнение с нагрузкой на дельтовидные мышцы и мышцы пресса!
Оставляйте избранное, чтобы не потерять. А вы уже пробовали какое-нибудь из этих упражнений?