Разрушаем рутину: 3 крутых упражнения для пресса, которые стоит попробовать каждому

Мы не устаем искать интересные упражнения, которые помогут тебе получать еще большее удовольствие и результатов от тренировок. На этот раз лови комплекс, который позволит тебе накачать пресс.

Крутыми упражнениями поделился эксперт по ютьюб-канала "Спроси тренера!". Его особенность состоит в том, что для исполнения тебе не нужно выходить из дома. Достаточно только удобной спортивной одежды, а также медбола. Так что айда вместе с Men 24 становиться лучшей версией себя вчерашнего!

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Пора наконец-то избавиться от мысли, что для работы над стальным прессом нужно выполнять только скручивание. Тренер на собственном примере доказывает, что накачать пресс можно с помощью интересных и отнюдь не однообразных упражнений.

Как накачать стальной пресс – крутые упражнения

Это позволит не только повысить результативность, но и избежать травматизма.

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

1. Повороты с медболом

Тренер отмечает, что это статодинамическое упражнение, в котором акцент делается на боковые мышцы пресса.

Задание: выполнить 3 подхода по 30 – 50 повторений.

2. Отжимание с медболом

Это упражнение с собственным весом. В нем акцент делается на грудные и дельтовидные мышцы. Также оно предполагает статическую нагрузку на прямые мышцы живота.

Задание: выполнить 3 подхода по 10 – 15 повторений.

3. Обведение ног медболом

Это статодинамическое упражнение с перегрузкой на дельтовидные мускулы и мускулы пресса.

Задание: выполнить 3 подхода по 20 – 30 повторений.

Этот комплекс упражнений ты можешь добавить в привычную программу или превратить в настоящий суперсет.

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Получай удовольствие и не ленись работать над собой. Все для того, чтобы очень скоро увидеть результаты, которые не позволят остановиться на достигнутом.

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Текст публикации "Спроси тренера"

Ловите 3 необычных упражнения для мышц пресса!

1. Повороты с медболом – статодинамическое упражнение с акцентом на боковые мышцы пресса!

2. Отжимание с медболом – упражнение с собственным весом, с акцентом на грудные и дельтовидные мышцы, со статической нагрузкой на прямые мышцы живота!

3. Обведение ног медболом – статодинамическое упражнение с нагрузкой на дельтовидные мышцы и мышцы пресса!

Оставляйте избранное, чтобы не потерять. А вы уже пробовали какое-нибудь из этих упражнений?