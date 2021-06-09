Сальма Гаєк заворожила мережу глибоким декольте: спокусливе фото актриси

Спокуслива Сальма Гаєк регулярно доводить, що є ще порох у порохівницях. Чого тільки варте останнє фото, на якому 54-річна актриса позує у костюмі, який виграшно підкреслює її глибоке декольте. Ми могли б вічно милуватися спокусливими формами красуні, але потрібно ще й з тобою ділитися ними.

Сальма Гаєк знялася для журналу InStyle. На світлині вона позує у чорному костюмі, одягненому на голе тіло. Це дозволяє нам милуватися глибоким декольте 54-річної актриси.

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"Дякую InStyle, що знову помістили на свою обкладинку", – написала вона під постом.

Ми теж шалено вдячні, що актрису запросили для зйомок. Адже ми б могли пропустити порцію спокуси від Сальми Гаєк. Не дивно, що за добу це фото назбирало майже 175 тисяч лайків, а також безліч коментарів:

"Гарна як завжди. Зовні та всередині";

"Справжня королева";

"Люблю тебе";

"Ти прекрасна. І ти завжди будеш привабливою";

"Надзвичайно гаряча";

"Які спокусливі форми".

Ми теж не будемо приховувати захвату від Сельми Гаєк. Її розкішні вигини позбавляють не лише спокою, а й сну. До слова, на днях вона публікувала фото, на якому позує абсолютно голою. І воно теж не на жарт розбурхало користувачів мережі.

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