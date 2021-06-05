Якщо погортати сторінку Сальми Гаєк в інстаграмі, то можна зауважити, що найбільше лайків збирають її оголені фото. Воно й не дивно, адже актриса вражає не лише своєю незрівнянною вродою, а й спокусливими вигинами. Тож ми вважаємо справжнім гріхом приховування цієї світлини зірки "Від заходу до світанку" від тебе!
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Відразу ж зауважимо, що це не свіженьке її фото. Сама Сальма Гаєк написала: "Старі-добрі часи". Але ми то знаємо, що вона ні на грам не змінилася. Тому не подивовані, що це фото зібрало не лише шалену кількість лайків, а й коментарів. Традиційно лови найкращі з них:
- "Ти виглядаєш настільки приголомшливо";
- "Королева";
- "Ти досі неймовірна";
- "Моя любов";
- "Це просто бомба";
- "Вау, сексуальна леді";
- "Надзвичайно гаряча";
- "Маленька велика мексиканка";
- "Бездоганна жінка";
- "Чекаємо таке ж, але актуальне фото".
Сальма Гаєк однозначно заслуговує на повагу. Вона неймовірно розкішна та спокуслива. А фільми з нею захоплюють з першої ж хвилини. Тож ми наполегливо рекомендуємо підписатися на неї, щоб не проґавити свіже голе фото актриси!
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