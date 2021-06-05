Якщо погортати сторінку Сальми Гаєк в інстаграмі, то можна зауважити, що найбільше лайків збирають її оголені фото. Воно й не дивно, адже актриса вражає не лише своєю незрівнянною вродою, а й спокусливими вигинами. Тож ми вважаємо справжнім гріхом приховування цієї світлини зірки "Від заходу до світанку" від тебе!

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Відразу ж зауважимо, що це не свіженьке її фото. Сама Сальма Гаєк написала: "Старі-добрі часи". Але ми то знаємо, що вона ні на грам не змінилася. Тому не подивовані, що це фото зібрало не лише шалену кількість лайків, а й коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Ти виглядаєш настільки приголомшливо";

"Королева";

"Ти досі неймовірна";

"Моя любов";

"Це просто бомба";

"Вау, сексуальна леді";

"Надзвичайно гаряча";

"Маленька велика мексиканка";

"Бездоганна жінка";

"Чекаємо таке ж, але актуальне фото".

Сальма Гаєк однозначно заслуговує на повагу. Вона неймовірно розкішна та спокуслива. А фільми з нею захоплюють з першої ж хвилини. Тож ми наполегливо рекомендуємо підписатися на неї, щоб не проґавити свіже голе фото актриси!

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