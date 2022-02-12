Сальма Гаєк потішила підписників ефектним фото у купальнику
Джерело:інстаграм Сальми Гаєк
Ми з величезним задоволенням слідкуємо за Сальмою Гаєк в інстаграмі. А все тому, що актриса регулярно ділиться зі своїми підписниками гарячими фотографіями.
Не став винятком її останній пост. На ньому можна побачити, як Сальма Гаєк плаває у блакитному купальнику. Він, до слова, виграшно підкреслює бездоганні форми актриси.
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Тож не дивно, що сонячний і мокрий кадр зірки надзвичайно сподобався не лише нашій редакції. Від світлини у захваті також підписники Сальми Гаєк. Про це свідчать тисячі лайків, а також безліч коментарів.
- "Грайливий настрій";
- "Це твій рай, а ти – мій рай";
- "Бездоганність на кожному кроці";
- "Я закоханий у тебе";
- "Як же красиво";
- "Приголомшлива королева";
- "Крихітка, яка звела мене з розуму";
- "Тобою можна милуватися цілу вічність".
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Сальма Гаєк викликає непідробний захват. Тож не дивно, що її армія прихильників росте з кожним днем. Тебе ж ми буквально закликаємо підписатися на актрису. Це дозволить тобі одним з перших милуватися її гарячими фото!