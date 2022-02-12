Сальма Хайек порадовала подписчиков эффектным фото в купальнике
Источник:инстаграм Сальмы Хайек
Мы с огромным удовольствием следим за Сальмой Хайек в инстаграме. А все потому, что актриса регулярно делится со своими подписчиками горячими фотографиями.
Не стал исключением ее последний пост. На нем можно увидеть, как Сальма Хайек плавает в голубом купальнике. Он, к слову, выигрышно подчеркивает безупречные формы актрисы.
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Неудивительно, что солнечный и мокрый кадр звезды чрезвычайно понравился не только нашей редакции. От фотографии в восторге также подписчики Сальмы Хайек. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также множество комментариев.
- "Игривое настроение";
- "Это твой рай, а ты – мой рай";
- "Безупречность на каждом шагу";
- "Я влюблен в тебя";
- "Как же красиво";
- "Потрясающая королева";
- "Крошка, которая свела меня с ума";
- "Тобою можно любоваться целую вечность".
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Сальма Хайек вызывает неподдельный восторг. Неудивительно, что ее армия поклонников растет с каждым днем. Тебя же мы буквально призываем подписаться на актрису. Это позволит тебе одним из первых любоваться ее горячими фото!