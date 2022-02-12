Сальма Хайек порадовала подписчиков эффектным фото в купальнике

12 февраля 2022 , 01:52
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Источник:

инстаграм Сальмы Хайек

Мы с огромным удовольствием следим за Сальмой Хайек в инстаграме. А все потому, что актриса регулярно делится со своими подписчиками горячими фотографиями.

Не стал исключением ее последний пост. На нем можно увидеть, как Сальма Хайек плавает в голубом купальнике. Он, к слову, выигрышно подчеркивает безупречные формы актрисы.

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Неудивительно, что солнечный и мокрый кадр звезды чрезвычайно понравился не только нашей редакции. От фотографии в восторге также подписчики Сальмы Хайек. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также множество комментариев.

  • "Игривое настроение";
  • "Это твой рай, а ты – мой рай";
  • "Безупречность на каждом шагу";
  • "Я влюблен в тебя";
  • "Как же красиво";
  • "Потрясающая королева";
  • "Крошка, которая свела меня с ума";
  • "Тобою можно любоваться целую вечность".


Горячее фото Сальмы Хайек взбудоражило сеть / Фото с инстаграма Хайек

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Сальма Хайек вызывает неподдельный восторг. Неудивительно, что ее армия поклонников растет с каждым днем. Тебя же мы буквально призываем подписаться на актрису. Это позволит тебе одним из первых любоваться ее горячими фото!

Автор: Назарій Лазур