Однак іноді легко повірити, що ти такий єдиний – здебільшого тому, що чоловікам важко говорити про секс, якого вони не мають. Тому GQ попросив експертів поділитися своїми порадами, як розібратися у ситуації.

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Скільки сексу треба мати у стосунках

Не існує універсальних правил щодо того, скільки сексу має бути у парі. Іноді є багато, особливо на початку стосунків, потім менше, більше, знову менше і так далі. Тобто якщо місяць був спокійним, це не причина для занепокоєння. Однак справді у стосунках завжди краще мати хоча б трохи сексу.

Чому у стосунках зникає секс

Логічна відправна точка – визначити, чому пара не займається сексом. Найпоширеніша причина – це просто життя: обов'язки, діти, побут, робота. Пара може любити одне одного і навіть зберігати ніжність, але вони все ж відсунуть свої фізичні стосунки на задній план.

Також часто проблема виникає з самих стосунків, і, як правило, з якогось конфлікту в них. Це може бути зрада, накопичення дрібних роздратувань тощо. Те, як пара справляється з конфліктами, може мати великий вплив на сексуальний потяг.

Будь-який нерозв'язаний конфлікт може вплинути на самопочуття, людина може втратити сон, стати схвильованою, депресивною і млявою через те, що відчуває себе перевантаженою.

конфлікт може вплинути на самопочуття, людина може втратити сон, стати схвильованою, депресивною і млявою через те, що відчуває себе перевантаженою. При цьому пари часто застосовують один з двох підходів до конфлікту: "змагальний", з виснажливими аргументами, які призводять до переходу на особистості, або "відсторонений", коли пара уникає проблеми або один одного взагалі.

з виснажливими аргументами, які призводять до переходу на особистості, або коли пара уникає проблеми або один одного взагалі. В обох ситуаціях конфлікт пари не усувається, тому що насправді й не розглядається. А це неминуче вплине на лібідо людей, коли вони втрачають бажання бути фізично близькими та часто сприймають це як ще одну ознаку "невдалих стосунків".

Найкращою і найпершою порадою є відверта розмова / Фото master1305@freepik

Як говорити у парі про відсутність сексу

Як завжди, найкраще, що можна зробити – це поговорити: про конфлікт, про відсутність сексу і будь-які інші фактори, які можуть бути причиною цього. Тільки слід пам'ятати, що розмова – це вміння слухати, а не просто говорити.

Замість того, щоб критикувати й принижувати людину або її погляди, слухай, не перебиваючи, і став запитання. Тільки повне вислуховування один одного може призвести до негайного розв'язання проблеми. Непорозуміння і припущення, як правило, розпадаються, коли ви краще розумієте міркування іншої людини та те, чому вона сказала або вчинила так, а не інакше.

не перебиваючи, і став запитання. Тільки повне вислуховування один одного може призвести до негайного розв'язання проблеми. Непорозуміння і припущення, як правило, коли ви краще розумієте міркування іншої людини та те, чому вона сказала або вчинила так, а не інакше. Також варто більше говорити про секс: люди ж говорять про секс на початку стосунків – що їм подобається, що не подобається, але потім чомусь забувають цю тему на десятки років. При цьому тіла людей змінюються, і те, що їм потрібно в емоційному, психологічному та фізичному плані, з часом змінюється.

люди ж говорять про секс на початку стосунків – що їм подобається, що не подобається, але потім чомусь забувають цю тему на десятки років. При цьому тіла людей змінюються, і те, що їм потрібно в емоційному, психологічному та фізичному плані, з часом змінюється. Так, може бути нелегко розпочати розмову, якщо ви давно не займалися сексом. Ось порада експертів, яку можна обрати фразу: "Я помітив, що ми давно не займалися коханням, і хочу дізнатися, що ти відчуваєш з цього приводу?" Далі можна спробувати частіше підіймати тему сексу: говорити про гарячі сцени, які бачили в кіно, про те, що читали, про те, що подобається під час мастурбації, про те, що хотіли б мати більше в спальні.

"Я помітив, що ми давно не займалися коханням, і хочу дізнатися, що ти відчуваєш з цього приводу?" Далі можна спробувати частіше підіймати тему сексу: говорити про гарячі сцени, які бачили в кіно, про те, що читали, про те, що подобається під час мастурбації, про те, що хотіли б мати більше в спальні. І навіть якщо повернення сексу не супроводжується феєрверками та оргазмами, не можна здаватися . Секс-іграшки, порно, спідня білизна або секстинг – це добре, але також це може бути просто нова поза, місце, час доби або навіть лише трохи більше язика. Насолоджуйтеся моментом, показуйте задоволення – шуміть та розмовляйте.

. Секс-іграшки, порно, спідня білизна або секстинг – це добре, але також це може бути просто нова поза, місце, час доби або навіть лише трохи більше язика. Насолоджуйтеся моментом, показуйте задоволення – шуміть та розмовляйте. Не бійтеся сексу для підтримки стосунків або сексу за розкладом. Ні те, ні інше не звучить сексуально, але вони мають величезну цінність. Секс не конче має бути спонтанний і пікантний, набагато реалістичніше мати план, коли саме ви будете займатися сексом. Він може бути спонтанним, але в межах запланованого вами часу. Це не дасть іншим речам заважати та дасть вам момент, на який ви будете з нетерпінням чекати.

стосунків або сексу за розкладом. Ні те, ні інше не звучить сексуально, але вони мають величезну цінність. Секс не конче має бути спонтанний і пікантний, набагато реалістичніше мати план, коли саме ви будете займатися сексом. Він може бути спонтанним, але в межах запланованого вами часу. Це не дасть іншим речам заважати та дасть вам момент, на який ви будете з нетерпінням чекати. Так само можна проявляти еротику поза межами спальні. Проявляти близькість в інші способи, чи то через фізичний контакт, чи то через побачення, приготування вечері тощо.

Найважливіше ж, щоб пари продовжували вести постійні розмови, які дійсно оцінюють їхні емоції щодо того, де вони перебувають у сексуальному житті. Якщо обоє згодні з тим, чого вони хочуть, вони можуть знову розпалити цю іскру і зробити секс веселішим.