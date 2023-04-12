Спробував найнебезпечнішу у світі позу: цей чоловік надовго запам'ятає експеримент у сексі

Ми заохочуємо експерименти у спальні. Але рекомендуємо бути вкрай обережними, намагаючись урізноманітнити своє сексуальне життя. Бодай для того, щоб не потрапити у новини.

Так, експерименти у спальні дорого обійшлися мешканцеві Індонезії. Він вирішив спробувати найнебезпечнішу у світі сексуальну позицію. Але дуже скоро збагнув, що щось пішло не так. Тоді, коли почув "гучний тріск".

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Гучний тріск, набряк, баклажан

Чоловікові довелося зробити термінову операцію. А все тому, що інтимні забави подарували йому, якщо можна так сказати, той самий "баклажановий" фалос. Що звучить, що виглядає мало приємно.

Відомо, що наш новий герой займався сексом у позиції, яка, як відомо, має високий ризик перелому пеніса. У моменті він почув хрускіт і, на щастя, додумався зупинитися.

37-річний чоловік почув, як голосно тріснув його пеніс. Він відчув сильний біль. І, ясна річ, миттєво зникла його ерекція. Але це був лише початок. Він ще й виявив, що з пеніса почала текти кров. Тож не зволікав і викликав швидку. Дорогою з ним сталося ще дещо.

Після обстеження медики виявили, що зламаний пеніс став схожим на баклажан по всій довжині. Тож статевий член, який ще умовні пів години тому дарував задоволення партнерці, в моменті нагадував в'ялу масу фіолетового болю.



Спроба урізноманітнити інтимне життя зіграла злий жарт / Фото Dainis Graveris

Як з'ясувалося, ця секс-поза стала причиною "широкого та глибокого" двостороннього розриву. 37-річного чоловіка відразу ж прооперували. Через три дні йому дозволили зняти пов'язки, а через місяць він відновився повністю. Правда, маємо сумнів, що він ризикне знову використовувати цю позицію

Що це за небезпечна позиція

А тепер про позицію, до якої ми б рекомендували ставитися з максимальною обережністю. Мовиться про зворотну ковбойку. В цьому випадку партнерка перебуває зверху й обернута обличчям до тебе.

Лікар Каран Радж зазначив, що з наукової точки зору вона дійсно вважається найнебезпечнішою. А все тому, що на неї припадає половина всіх переломів пеніса.

Якщо є якісь непостійні поштовхи або якщо рухи обох сторін не синхронізовані, це може призвести до того, що чоловічий член вислизне і буде розчавлений жіночою лобковою кісткою,

– пояснює він.



Підходь з обережністю до нових секс-позицій / Фото We Vibe Toys

Експерт підкреслює, що пеніс, хоч і без кісток, але таки може ламатися. Перелом пеніса – це підшкірний розрив кавернозних тіл. Його діагностують, коли пошкоджень зазнає білкова оболонка печеристих тіл.

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І лиш не кажи потім, що ми тебе не попереджали. По-перше, ти освіжив собі у пам'яті, якою є найнебезпечніша позиція у секс. По-друге, ти знаєш, якими можуть бути наслідки. Тож підходь до плотських втіх з розумом, щоб не нашкодити собі.

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