Візьми на озброєння ці правила, щоб задоволення під час сексу отримував як ти, так і твоя партнерка. По-перше, вони допоможуть покращити стосунки між вами. По-друге, дозволять пізнавати щось нове та змінювати те, що може не влаштовувати у спальні.

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1. Зміни своє ставлення до порно

Для того, щоб досягти прогресу в певній темі, важливо відкинути всі погані поради, які ти вже засвоїв. Яким би чудовим не було порно, воно також може дати людям кардинально неправильне уявлення про те, яким може і повинен бути секс.

2. Ознайомся з безпечним сексом

Веселий секс не є веселим, якщо він призводить до передачі інфекції. Це просто поганий секс з відкладеною найгіршою частиною. Найкращий секс – це безпечніший секс. Щоб бути чудовим у ліжку, потрібно знати основи запобігання передачі ІПСШ та несподіваній вагітності. Це те, про що багато хлопців знають страшенно мало, або, що ще гірше, знання, які вони мають, насправді хибні.

3. Дізнайся про практику згоди

Більшість ІПСШ можна вилікувати, а вагітність можна перервати за допомогою протизаплідних таблеток або аборту. Але якщо ти несвідомо порушив чиюсь свободу через те, що не розумієш основ згоди – те, що вони не кажуть "Ні", не означає, що вони кажуть "Так" – травму від цього може бути набагато важче вилікувати.

4. Ознайомся з секс-іграшками

Багатьом хлопцям може бути страшно уявити, що вони змагатимуться з потенціалом задоволення від секс-іграшки на батарейках, яка не втомлюється, завжди на 100% тверда і не закінчує передчасно. Але слід вважати їх не суперниками, а помічниками.



Секс-іграшки – твої союзники, а не суперники / Фото freepik

5. Склади список Так / Ні / Може бути

Незалежно від того, чи ти самотній, чи перебуваєш у стосунках, корисно розуміти власні бажання, а також власні межі та кордони. Чудовий спосіб зробити це – заповнити список "Так / Ні / Можливо". Концепція проста – переглянь список різних сексуальних актів і вкажіть "Так", "Ні" або "Можливо" щодо того, чи зацікавлений ти в них.

6. Став більше запитань

Визнати, що ти точно не знаєш, чого хоче твоя партнерка або як це зробити, може здатися вкрай несексуальним. Але поставити запитання – це лише на мить, а продовжувати залишатися в невіданні – сексуально нескінченно, оскільки навряд чи ти станеш кращим коханцем таким чином.

7. Використовуй лубрикант

Якщо тобі подобається анальний секс, можливо, у тебе вже є лубрикант і ви з партнеркою часто ним користуєтеся. Проте, нагадати про це не завадить: змазка важлива для хорошого сексу. І піхви не завжди виробляють достатню її кількість, щоб зробити секс приємним для всіх учасників.

8. Навчися говорити (і писати) брудні слова

Кажуть, що мозок – найбільший статевий орган, і щойно ти почнеш досліджувати використання слів у сексуальному сенсі, ти зрозумієш, чому. Яким би сексуальним не був дотик, почути, як партнер говорить правильні слова, може довести вас до крайнощів. Якщо ти навчишся робити це з комфортом, ваш секс швидко підніметься на новий рівень.

9. Перестань зосереджуватися лише на проникненні

Це може здивувати, але секс – це більше, ніж просто проникнення. Незалежно від статі людей, що займаються сексом, секс може бути чимось значно більшим, ніж просто рух пеніса всередину і назовні. Усвідомивши це, ти будеш готовим до того, щоб почати займатися сексом краще.



Не забувай про поцілунки, обійми, дотики / Фото cookie_studio

10. Почни отримувати задоволення

Хороший секс – це задоволення, але воно може загубитися в суєті. Це може здатися нелогічним, але деякі чоловіки настільки зосереджуються на тому, щоб бути "добрими" в сексі, що забувають отримувати задоволення. А це може означати, що їхнім партнеркам теж важко буде отримувати задоволення.

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Ці правила допоможуть тобі покращити ваше інтимне життя у парі. Дізнавайся більше про секс, її та власні вподобання, й отримуй задоволення.