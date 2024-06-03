Є безліч секс-поз, але, звичайно, для першого разу не всі вони підходять. Для цього важливого моменту найголовніше, щоб обоє відчували себе максимально комфортно в ситуації, яка і без того є дещо складною. А тому пози слід обирати серед перевірених часом.

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Життя – не порно: кілька порад для першого сексу

Перше, про що слід пам'ятати: життя не схоже на порнофільм. Секс – це вид стосунків, а отже, ти не можеш просто прийти й почати. Потрібно створити атмосферу, відчуття, розмовляти, жартувати, нагрівати все потроху.

Секс – це вид стосунків, а отже, ти не можеш просто прийти й почати. Потрібно створити атмосферу, відчуття, розмовляти, жартувати, нагрівати все потроху. Важливо також підготувати презервативи та лубрикант, і знати, як їх використовувати. Важливо з першого моменту початку статевого життя зберігати здорові та безпечні сексуальні звички.

і знати, як їх використовувати. Важливо з першого моменту початку статевого життя зберігати здорові та безпечні сексуальні звички. Змирися з тим, що може виникнути певний дискомфорт, і не формуй завищених очікувань. У більшості випадків секс першого разу – катастрофа, та з часом все налагоджується. Ти також не мусиш робити те, чого ви обоє не хочете.

У більшості випадків секс першого разу – катастрофа, та з часом все налагоджується. Ти також не мусиш робити те, чого ви обоє не хочете. Зауваж і те, що проникнення – це не найважливіше, є тисяча способів дарувати й зазнавати задоволення. Не будь одержимим проникненням. Не допускай больових відчуттів під час нього. І рухайся природньо.

Ось 5 позицій, які добре пасують для першого разу / Зображення MH USA

5 найкращих позицій для першого сексу