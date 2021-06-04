Адже є видатні шахісти, які живуть і нині, і які досі заворожують протилежну стать темпераментом, розумом та дотепністю. Потрібні приклади? Будь ласка!

Варте уваги Слухай та міксуй: як підготуватися до крутої домашньої вечірки

Гаррі Каспаров

Гарі Каспаров народився у 1963 році в Азербайджані.

Передусім він – неодноразовий чемпіон світу з шахів, і, на думку чималої кількості шанувальників і фахівців, є найкращим шахістом усіх часів.

А ще він письменник і політик, який виступає проти режиму Володимира Путіна.

Славу плейбоя Каспаров отримав попри шахи, які забирали майже весь його часи, і навіть попри суворий нагляд матері, яка була агентом Гарі.



Гаррі Каспаров – чемпіон серед чемпіонів / Фото Archief

Темпераментний і дотепний, Каспаров мав божевільний успіх у жінок.

Я став чемпіоном світу у 22 роки. Тоді ж з'явилися гроші, статус, можливості. І безліч спокус. Тож життя моє, скажімо так, було досить сумбурним,

– так сам чемпіон згадував про минуле.

Однак тепер Каспаров одружений – втретє. Дарія Тарасова молодша за Гарі на два десятки років, але їхній шлюб видається цілком щасливим (вони разом вже 16 років та мають двійко дітей).



Ба й сьогодні Каспаров – нівроку / Фото РИА

Борис Спаський

Борис Спаський народився 1937 року у СРСР. Чемпіоном світу з шахів був у 1969 – 1972 роках.



Борис Спаський у часи свого панування на шаховому Олімпі / Фото wikidata

Харизматичний, з атлетичним тілом і безмірною ввічливістю, Борис буквально притягував до себе жінок.

Окрім численних романів, мав Спаський і три шлюби (і в кожному народжувалися діти). Причому третій був особливим: дозвіл на нього довелося просити у самого генсека СРСР Брежнєва.

Річ у тім, що тодішня обраниця Спаського – емігрантка з Росії, громадянка Франції, а ще й донька царського генерала Дмитра Щербачова.

Зараз Борис у Росії… З четвертою, цього разу цивільною дружиною. Йому 84, тож він є найстарішим із нині живих чемпіонів світу з шахів.



Спаський – найстаріший із нині живих чемпіонів світу з шахів, 2017 рік / Фото ТАСС

Також цікаво Як танці в інстаграмі врятували мільйонера від банкрутства: фото й відео