Ще 3 вагомі причини починати кожен свій ранок з сексу

А ми продовжуємо тобі нагадувати про користь та важливість сексу. Цього разу до твоєї уваги 3 вагомі причини починати кожен свій ранок з цього приємного заняття. Не лінуйся!

Здавалося б, вечір – ідеальний час для заняття сексом. Вас нічого не бентежить, нікуди не потрібно поспішати. Тож можна цілком і повністю насолоджуватися один одним. Але, як показує практика, в реальному житті після насиченого робочого дня хочеться хіба піти спати або просто полежати.

Варте уваги Nemiroff став офіційним партнером української місії на Місяць: коли вона відбудеться

Чого не скажеш про ранок. Ви прокидаєтеся з мінімальною кількістю одягу, без стресу та втоми. Тож, чом би не зайнятися сексом. А ми розповімо, чому це найкраща ідея.

Три вагомі причини займатися сексом зранку

1. Ранковий секс підвищує продуктивність

Компанія Matress провела опитування дорослих людей, які перебували у стосунках. Їх запитували про ставлення до ранкового сексу. Результати показали, що понад половина чоловіків вважають, що у них був продуктивніший день після ранкового сексу.

І тут немає нічого дивного. Це приємне заняття заряджає позитивом, а також енергією. Тож будь-яка робота виконується значно ефективніше.



Після ранкового сексу ти будеш продуктивнішим / Фото Unsplash

2. Ранковий секс знижує рівень стресу

Коли ти займаєшся сексом, твоє тіло виробляє величезну кількість окситоцину. А він, також відомий як гормон обіймів, заспокоює та змушує почуватися щасливим. Непоганий початок робочого дня, ми вважаємо. А ще цей гормон виробляється під час обіймів. Тож можна після сексу ще хвилин 5 поніжитися в обіймах один одного. А потім уже бігти в душ перед роботою.

3. Твій рівень тестостерону підвищується

Уранці у тебе в середньому найвищий рівень тестостерону. А це означає, що твій сексуальний потяг також найвищий. Тож не варто дивуватися, що зранку секс може здаватися найкращим. А ще він зарядить тебе впевненістю перед насиченим робочим днем.



Приготуй їй сніданок у ліжко – вона оцінить / Фото Unsplash

Якщо кохана не любить ранковий секс?

На жаль, статистика свідчить про те, що жінкам більше подобається секс ввечері. Але це не означає, що потрібно назавжди відмовитися від ідеї віддатися пристрасті вранці. Просто потрібно спробувати дійти до спільного знаменника.

Можеш, наприклад, приготувати сніданок у ліжко. А уже під час або до трапези можеш запропонувати трохи вогнику.

Візьми на озброєння Що обов'язково потрібно зробити чоловікові перед сексом зранку: список справ

Секс зранку – не лише приємне, а й дуже корисне заняття. Тож не відмовляйся від нього. Гарантуємо, кожен твій новий робочий день стане кращим і продуктивнішим.