Це тільки у фільмах кожен з героїв прокидається привабливим і без жодного недоліку. Реальне ж життя розставляє усе по своїх місцях. Тож іноді секс з самого ранку може більше нагадувати тортуру, ніж процес, покликаний подарувати задоволення. Втім, є щонайменше 5 обов'язкових процедур, які потрібно виконати кожному чоловікові перед інтимною зустріччю зранку.

Недостатньо просто прокинутися, щоб отримати максимум задоволення від сексу зранку. Втім, якщо вже на те пішло, то ми знаємо, що саме цей час вважається найкращим для заняття коханням. Тож лови коротенький список справ, які повинен виконати кожен чоловік перед тим, як запропонувати своїй партнерці зайнятися сексом зранку.

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1. Почисть зуби

Ми не будемо надто довго розповідати про стрімке розмноження бактерій, поки ти спиш. Але все ж варто розуміти, що твоя ротова порожнина за ніч "назбирала" чимало непомітних оку сюрпризів. Також варто пам'ятати про не надто приємний подих з рота. Тож почистити зуби – справа №1 для тих, хто хоче зайнятися сексом з самого ранку.



Почни свій ранок з чистки зубів / Фото Unsplash

2. Сходи до туалету

Не меншої уваги заслуговує похід до вбиральні. Це необхідно бодай для того, щоб ти випустив зайву вологу зі свого організму. Якщо цього не зробити, то є всі шанси, що під час сексу ти думатимеш не про отримання задоволення, а про переповнений сечовий міхур. Навіщо тобі це?

3. Прийми легкий душ

Зовсім необов'язково ретельно мити геть усе своє тіло. Але й лінуватися не варто. Достатньо буде сполоснутися теплою водою, щоб змити з тіла піт, а також зайвий бруд. Це дозволить тобі почуватися значно свіжішим під час заняття сексом. А це, на нашу думку, безцінно.



Не полінуйся прийняти душ перед сексом / Фото Unsplash

4. Використовуй дезодорант

Достатньо лише кількох секунд, щоб пахнути максимально свіжо. Дезодорант допоможе тобі додати впевненості. Воно й не дивно, адже попри всю фізичну активність, від тебе буде приємно пахнути. А ми ж то знаємо, що панянки обожнюють чоловіків, від яких пахне не потом, а, наприклад, морським бризом. Утім, тут важливо не перестаратися. Надмірна кількість дезодоранту може звести нанівець усі твої старання.

5. Перекуси чимось

Не варто забувати також і про підживу свого організму. Це не означає, що необхідно ситно поснідати. Достатньо буде з'їсти шматок банана, яблука або кілька ягід. Цього буде достатньо, щоб твій живіт не буркотів у найбільш невідповідний момент. А ще ти зможеш протриматися якомога довше в ліжку.



Легкий перекус – найкращий помічник / Фото Unsplash

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Прислухайся до цих порад, коли плануватимеш зайнятися сексом зранку. Гарантуємо, що вона сповна оцінить твої старання й отримуватиме задоволення від цього надзвичайно приємного процесу!