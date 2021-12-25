Але чи знав ти, що є спосіб отримати ще більше задоволення від сексу взимку? Для цього варто взяти на озброєння одну з цих позицій. Вони дозволять не лише отримати максимум кайфу, а й добряче зігрітися холодними вечорами.

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7 найкращих поз для сексу взимку

1. Місіонерська позиція

Завжди покладайся на базове та класичне. Ця стара добра позиція для сексу завжди зручна та чудова. Ви можете накрити себе ковдрою, щоб вам було достатньо тепло, поки ви добре проводите час.

2. Ложки

Цю секс-позу часто недооцінюють, а дарма. Немає нічого еротичнішого, ніж тертя оголених тіл одне об одного. Секс у цій позиції максимально затишний, теплий і захищений. А ще ти маєш можливість обіймати свою партнерку та стимулювати її ерогенні зони руками.



Тертя оголених тіл подарує максимум задоволення / Фото We-Vibe Toys

3. Поза 69

Ця позиція сподобається тим парам, які обожнюють пригоди. Ця позиція передбачає не лише максимум задоволення, а й нові приємні відчуття. Для максимальної інтимності можна спробувати зайнятися сексом у цій позиції під ковдрою. І тепло, і темно.

4. Секс під душем

Теплий душ може допомогти вам зігрітися. А ще він дозволить отримати цілу палітру незабутніх відчуттів. Тут головне – вибрати правильний лубрикант на латексній основі. З його допомогою секс буде приємним, а також мінімізуються больові відчуття.

5. Дівчина зверху

Дозволь їй взяти ситуацію під контроль. Це зробить заняття сексом значно спекотнішим, що й необхідно взимку. Можете накритися ковдрою, а можете цього не робити. Усе залежить від того, наскільки тепло у спальні. До слова, твоя задача – буквально пожирати її поглядом. Повір, їй буде надзвичайно приємно.



Дозволь їй взяти ситуацію під свій контроль / Фото Dainis Graveris

6. Загорнутий лотос

Це найкращий спосіб почуватися комфортно взимку. Сядь, а твоя партнерка нехай вилізе тобі на коліна. Попроси її обхопити тебе руками та ногами та плавно рухатися. Пам'ятай про те, що немає нічого теплішого, ніж міцні обійми під час оргазму.

7. Хот-дог

Можна, звичайно ж, використати doggy-style, але взимку вона не настільки приємна. Натомість варто спробувати взяти на озброєння позицію Хот-дог. Це варіація doggy-style, але в ній ти буквально лягаєш зверху на свою партнерку. Тепло та максимально гаряче. А для гостріших відчуттів твоя кохана може спробувати напружити м'язи під час проникнення.

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Ці секс-пози ідеально підходять для гарячих зустрічей взимку. Вони не лише дозволять зігрітися, а й отримати максимум задоволення. Тож нехай секс у холодну пору року стане відмінним доповненням до опалення у вашій оселі!