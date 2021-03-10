Що може розповісти про чоловіка його подушка

Чи балакуча твоя подушка? Психолог Лі Чемберс із Великої Британії переконаний: безумовно, так. Він розповів, як розташування подушок у ліжку виказує тип особистості людини, яка на них спить.

Men 24 услід за Чемберсом перекаже ті 5 "подушчаних розкладок", на які звернув увагу психолог. І, звісно, те, що вони означають.

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Ідеальна класика

Класичне положення подушок для спання (це коли вони лежать вгорі ліжка, рівненько та одна біля одної), цілковитий порядок на ліжку, а ще й декоративні подушки збоку – про що це може свідчити?

Лі Чемберс каже, що саме таким є ліжко надійного та стабільного чоловіка з добре розвиненим відчуттям моралі та прихильністю до традицій.

Усе, начебто, звучить чудово. Та є одне але: від таких чоловіків навряд чи варто очікувати свіжих та цікавих ідей. Та й загалом уява у них далеко не на першому місці серед чеснот.



Та навіть якщо на ліжку – порядок, можна виходити за межі зони комфорту / Фото unsplash

Упорядкованість за розміром

Розкладені симетрично подушки, впорядковані за розміром (наприклад, 2 великі в центрі й по 1 маленькій з боків) – що за чоловік на такому ліжку спить?

Виявляється, за таких обставин полюбляють відпочивати чоловіки врівноважені та відповідальні. Їм подобається проводити в усьому чіткі межі.

А ще вони прагнуть рухатися від маленьких подушок до великих – образно кажучи, прагнуть прогресу та розвитку (як соціального, так і кар'єрного).



Хочеш показати, що відповідальний – розклади подушки симетрично / Фото unsplash

Завжди на чільному місці

Це коли подушку вдень кладуть на чільне місце на ліжку, а вночі – будь-як, тільки б було зручно. І в цьому немає нічого поганого. Просто, чоловіки, які так роблять – вони люблять ритуали, звички.

Такі чоловіки зазвичай уважні до деталей, дуже часто – хороші аналітики, хоча й не позбавлені схильності мислити стереотипами.

Чемберс зауважив, що такий тип мислення формується ще в дитинстві. А стимулюють його виникнення надмірна тривожність і вимогливість до себе.



Немає нічого поганого в любові до ритуалів, але от від стереотипів варто позбутися / Фото unsplash

Комбінація стилів

Якщо розташування подушок у твоїй спальні не потрапляє у жоден з вищеописаних стилів – не переймайся. Вочевидь, тобі зручно комбінувати різні стилі. Що це означає?

"Завжди є той, хто не піде второваною стежкою. Це творчі люди, які люблять різноманітність. А подекуди й хаос", – так відповів на це питання Чемберс.

А ще такі чоловіки щедрі від природи, і – найменш пунктуальні.



Не турбуєшся про подушки – не турбуйся й далі, краще стеж за часом / Фото unsplash

Хаос

Не можна й не згадати про, мабуть, найпоширенішу розкладку подушок – хаотичну. Це коли людина взагалі не поправляє подушки з ранку, і не переймається, як покласти їх увечері.

Зазвичай так роблять, коли проспали. А ще – це ознака чоловіків, які люблять простоту, є мінімалістами й не піддаються впливам тенденцій або моди.

Є мінус і в таких чоловіків: дуже часто вони цікавляться у житті тільки двома – трьома темами, а до всього іншого їм байдуже.



Коли подушки лежать будь-як та будь-де – це не біда, а от вузький кругозір – цілком / Фото unsplash

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