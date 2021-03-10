Болтлива ли твоя подушка? Психолог Ли Чемберс из Великобритании убежден: безусловно, да. Он рассказал, как расположение подушек в постели выдает тип личности человека, который на них спит.

Men 24 вслед за Чемберсом перескажет о тех 5 "подушечных раскладках", на которые обратил внимание психолог. И, конечно, о том, что они означают.

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Идеальная классика

Классическое положение подушек для сна (это когда они лежат наверху кровати, ровненько и одна возле другой), полный порядок на кровати, а еще и декоративные подушки с боков – о чем это может свидетельствовать?

Ли Чемберс говорит, что именно такова кровать надежного и стабильного мужчины с хорошо развитым чувством морали и приверженностью к традициям.

Все, вроде бы, звучит замечательно. Но есть одно но: от таких мужчин вряд ли стоит ожидать свежих и интересных идей. И вообще воображение у них далеко не на первом месте среди добродетелей.



Даже если на кровати – порядок, можно выходить за пределы зоны комфорта / Фото unsplash

Упорядоченность по размеру

Разложенные симметрично подушки, упорядоченные по размеру (например, 2 большие в центре и по 1 маленькой по бокам) – что за человек на такой кровати спит?

Оказывается, в таких обстоятельствах любят отдыхать мужчины уравновешенные и ответственные . Им нравится проводить во всем четкие границы.

А еще они хотят двигаться от маленьких подушек к большим – образно говоря, стремятся к прогрессу и развитию (как социальному, так и карьерному).



Хочешь показать, что ответственный – располагай подушки симметрично / Фото unsplash

Всегда на первом месте

Это когда подушку днем кладут на видное место на кровати, а ночью – как угодно, лишь бы было удобно. И в этом нет ничего плохого. Просто, мужчины, которые так делают – они любят ритуалы, привычки.

Такие мужчины обычно внимательны к деталям, очень часто – хорошие аналитики, хотя и не лишены склонности мыслить стереотипами.

Чемберс отметил, что такой тип мышления формируется еще в детстве. А стимулируют его возникновение чрезмерная тревожность и требовательность к себе.



Нет ничего плохого в любви к ритуалам, но вот от стереотипов следует избавиться / Фото unsplash

Комбинация стилей

Если расположение подушек в твоей спальне не попадает ни в один из вышеописанных стилей – не расстраивайся. Очевидно, тебе удобно комбинировать разные стили. Что это значит?

"Всегда есть тот, кто не пойдет по проторенной дорожке. Это творческие люди, которые любят разнообразие. А иногда и хаос", – так ответил на этот вопрос Чемберс.

А еще такие мужчины щедры от природы, и – наименее пунктуальны.



Не беспокоишься о подушках – не беспокойся и дальше, лучше следи за временем / Фото unsplash

Хаос

Нельзя не упомянуть о, пожалуй, самой распространенной раскладке подушек – хаотичной. Это когда человек вообще не поправляет подушки с утра, и не переживает, как положить их вечером.

Обычно так делают, когда проспали. А еще – это признак мужчин, которые любят простоту, являются минималистами и не подвержены воздействиям тенденций или моды.

Есть минус и у таких мужчин: очень часто они интересуются в жизни только двумя – тремя темами, а ко всему прочему – безразличны.



Когда подушки лежат кое-как и кое-где – это не беда, а вот узкий кругозор – вполне / Фото unsplash